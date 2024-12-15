Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH
- Hà Nội: 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty
- Lên ý tưởng giao diện tạo mockup cho sản phẩm
- Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: Tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification), danh sách các tính năng (Feature List), danh sách kịch bản sử dụng (Use
case list), kịch bản chi tiết (Use case detail), ràng buộc nghiệp vụ (General Business Rules), bố cục sản phẩm (Wire frame),...
- Lập kế hoạch dự án, quản lý tiến độ dự án, lập báo cáo kết quả dự án
- Demo sản phẩm, triển khai sản phẩm cho khách hàng
- Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm, triển khai sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 2 tháng nhận 85%
- Được hưởng các chế độ mà Nhà nước quy định: BHXH, Phép năm, Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13
- Được đào tạo bài bản kiến thức chuyên môn, thử sức nhiều dự án lớn với các chuyên gia của công ty
- Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc
- Bung lụa và thả ga trong các hoạt động Teambuilding hàng năm và các phong trào văn hoá nội bộ
- Văn hoá công ty ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ
- Được tham gia kỳ nghỉ mát hàng năm với những trải nghiệm đáng nhớ cùng đồng nghiệp
- Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
- Sếp có tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
