Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty

- Lên ý tưởng giao diện tạo mockup cho sản phẩm

- Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: Tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification), danh sách các tính năng (Feature List), danh sách kịch bản sử dụng (Use

case list), kịch bản chi tiết (Use case detail), ràng buộc nghiệp vụ (General Business Rules), bố cục sản phẩm (Wire frame),...

- Lập kế hoạch dự án, quản lý tiến độ dự án, lập báo cáo kết quả dự án

- Demo sản phẩm, triển khai sản phẩm cho khách hàng

- Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm, triển khai sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp

Kinh nghiệm

Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-12 Triệu (Theo năng lực chuyên môn)

- Thử việc 2 tháng nhận 85%

- Được hưởng các chế độ mà Nhà nước quy định: BHXH, Phép năm, Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13

- Được đào tạo bài bản kiến thức chuyên môn, thử sức nhiều dự án lớn với các chuyên gia của công ty

- Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc

- Bung lụa và thả ga trong các hoạt động Teambuilding hàng năm và các phong trào văn hoá nội bộ

- Văn hoá công ty ưu tiên phát triển toàn diện hướng tới một cuộc sống cân bằng giữa công việc, sức khỏe, và các mối quan hệ

- Được tham gia kỳ nghỉ mát hàng năm với những trải nghiệm đáng nhớ cùng đồng nghiệp

- Đồng nghiệp trẻ, năng động, hoà đồng, hỗ trợ nhau trong công việc

- Sếp có tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH

