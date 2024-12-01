Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
- Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu về nghiệp vụ & quy trình từ các hệ thống liên quan phục vụ phạm vi của dự án.
Phân tích luồng dữ liệu, báo cáo.
Gặp gỡ trao đổi với khách hàng, đối tác để thống nhất nghiệp vụ.
Viết tài liệu yêu cầu đặc tả chi tiết nghiệp vụ thuộc phạm vi dự án.
Xây dựng các trường hợp kiểm thử.
Kiểm tra các tính năng và nghiệp vụ, đảm bảo đúng yêu cầu đưa ra.
Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản trị dự án.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ
Có khả năng viết câu lệnh truy vấn SQL
Có tinh thần trách nhiệm, hăng say, cẩn thận trong công việc
Có khả năng làm việc nhóm
Có khả năng đọc tài liệu Tiếng Anh tốt, có kinh nghiệm làm với công cụ BI, Data warehouse là một lợi thế
Có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ các dự án trong lĩnh vực Chứng khoán, fintech là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13, thưởng kinh doanh từ 1-3 tháng lương.
Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Thưởng các ngày lễ, sinh nhật: 500k
Review lương thực hiện định kì 1 lần/năm
Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm
Du lịch: 1 lần/năm, Teambuilding: 2-3 lần/năm
Tham gia khoá đào tạo về chuyên môn theo quy định công ty
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
