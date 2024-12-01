Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu về nghiệp vụ & quy trình từ các hệ thống liên quan phục vụ phạm vi của dự án.

Phân tích luồng dữ liệu, báo cáo.

Gặp gỡ trao đổi với khách hàng, đối tác để thống nhất nghiệp vụ.

Viết tài liệu yêu cầu đặc tả chi tiết nghiệp vụ thuộc phạm vi dự án.

Xây dựng các trường hợp kiểm thử.

Kiểm tra các tính năng và nghiệp vụ, đảm bảo đúng yêu cầu đưa ra.

Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản trị dự án.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan như Tài chính ngân hàng, Kinh tế...

Từ 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ

Có khả năng viết câu lệnh truy vấn SQL

Có tinh thần trách nhiệm, hăng say, cẩn thận trong công việc

Có khả năng làm việc nhóm

Có khả năng đọc tài liệu Tiếng Anh tốt, có kinh nghiệm làm với công cụ BI, Data warehouse là một lợi thế

Có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ các dự án trong lĩnh vực Chứng khoán, fintech là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 35M

Thưởng tháng lương 13, thưởng kinh doanh từ 1-3 tháng lương.

Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

Thưởng các ngày lễ, sinh nhật: 500k

Review lương thực hiện định kì 1 lần/năm

Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm

Du lịch: 1 lần/năm, Teambuilding: 2-3 lần/năm

Tham gia khoá đào tạo về chuyên môn theo quy định công ty

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

