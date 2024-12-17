Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Mô tả công việc

Tham gia các dự án sản phẩm của công ty: Platform: Ví điện tử/ Cổng thanh toán, eloyalty.. .

Phân tích và tham gia phát triển phần mềm

Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới cho phần mềm dựa trên nhu cầu

Xây dựng các tài liệu nghiệp vụ: SRS, tài liệu HDSD, tài liệu thiết kế, tài liệu khác tùy theo từng sản phẩm.

Thống nhất nghiệp vụ và yêu cầu với các bên liên quan

Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả thực hiện cho các hoạt động liên quan nghiệp vụ phân tích yêu cầu theo kế hoạch theo quan điểm nghiệp vụ.

Kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tốt nghiệp ĐH trở lên, tuổi 25-35 tuổi

Tốt nghiệp nghành Kinh tế và CNTT

Sử dụng tốt và hiệu quả công cụ quản lý dự án và quản lý kế hoạch và triển khai công việc: Jira, trello, readmin Biết và đã sử dụng công cụ cho các công việc : Test, Ba: figma, visio..

Tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, Ưu tiên đã từng tham gia các dự án mảng: thanh toán, thương mại điện tử, product

Ưu tiên có chứng chỉ quản lý dự án, hoặc làm tại ngân hàng, Công ty phần mềm, Sàn thương mại điện tử, công ty Ví và cổng thanh toán

Chủ động Nghiêm túc trong công việc Khắt khe trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Lương:

Thưởng: Theo quy định của Công ty.

Thưởng:

- Thưởng tháng lương 13.

- Thưởng lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...): trên 1.000.000 đồng/ nhân sự chính thức

Phúc lợi:

- Du lịch hàng năm

- Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định.

- Khám sức khỏe định kỳ mỗi 06 tháng.

- Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin