Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cầu Giấy, Quận 3

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trong việc xác định yêu cầu của sản phẩm từ các bên liên quan (khách hàng/công ty).

Tổng hợp và thực hiện phân tích các yêu cầu, viết tài liệu đặc tả cho đội ngũ phát triển sản phẩm thực hiện.

Chịu trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm của các bên tham gia.

Đưa ra các giải pháp cải tiến cho các tính năng/sản phẩm có sẵn để giúp sản phẩm tối ưu hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng cao hơn.

Đảm bảo sản phẩm đi đúng với yêu cầu, mục tiêu và thời gian đề ra của công ty/khách hàng.

Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.

Tham gia xây dựng và gắn kết các team trong quá trình phát triển sản phẩm hướng đến mục tiêu của công ty.

Tổ chức chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hay cho team BA hoặc team dự án nói chung.

Thực hiện công việc khác theo sự phân công điều động của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan

Tiếng anh giao tiếp, tài liệu đọc hiểu

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan đến kỹ thuật hệ thống, CNTT, kinh tế.

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 - 5 năm đảm nhiệm vị trí BA trong các dự án ưu tiên khối bệnh viện, ngân hàng.

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình (code). Vị trí tuyển dụng từ BA/BA lead

Sử dụng thành thạo các công cụ mockup, tool trong công việc: draw io, Figma, ...

Am hiểu các mô hình quy trình: BPMN, UML, Flowchart, WBS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm xã hội theo qui định

Các chế độ thưởng theo qui định của công ty

Được nghỉ phép theo luật lao động

Các quyền hạn khác được quy định trong Quy chế hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT

