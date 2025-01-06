Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
- Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau của từng dự án
Khảo sát, trao đổi với khách hàng để thu thập và làm rõ các yêu cầu
Phân tích yêu cầu, viết tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, tài liệu phân tích thiết kế...
Quản lý scope, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu của dự án
Vẽ mockup, xây dựng prototype mô phỏng chức năng phần mềm
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án hiểu rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng
Phối hợp thực hiện validate chương trình phần mềm với các yêu cầu của người dùng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Địa điểm làm việc: Thanh Xuân HN
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm BA
Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt
Có thái độ cầu tiến, chủ động, trách nhiệm trong công việc
Có khả năng tự học hỏi, tìm tòi nghiên cứu
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề
Có kiến thức, kinh nghiệm về các mảng nghiệp vụ ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, hành chính công là lợi thế
Tiếng Anh khá (đọc hiểu)
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết định kỳ hàng năm, thưởng dự án
Gói bảo hiểm sức khỏe của công ty;
Đào tạo, hỗ trợ chi phí học và thi các chứng chỉ chuyên môn
Làm việc trong môi trường văn hóa mang đậm bản sắc Tinh Vân là chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động, và có cơ hội thăng tiến cao;
Mức lương: 10-21 triệu/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
