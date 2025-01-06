Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau của từng dự án

Khảo sát, trao đổi với khách hàng để thu thập và làm rõ các yêu cầu

Phân tích yêu cầu, viết tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, tài liệu phân tích thiết kế...

Quản lý scope, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu của dự án

Vẽ mockup, xây dựng prototype mô phỏng chức năng phần mềm

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án hiểu rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng

Phối hợp thực hiện validate chương trình phần mềm với các yêu cầu của người dùng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Địa điểm làm việc: Thanh Xuân HN

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu về quy trình phát triển phần mềm

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm BA

Tư duy logic, tư duy hệ thống tốt

Có thái độ cầu tiến, chủ động, trách nhiệm trong công việc

Có khả năng tự học hỏi, tìm tòi nghiên cứu

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Có kiến thức, kinh nghiệm về các mảng nghiệp vụ ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, hành chính công là lợi thế

Tiếng Anh khá (đọc hiểu)

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá năng lực và xét tăng lương định kỳ hàng năm

Thưởng lễ, Tết định kỳ hàng năm, thưởng dự án

Gói bảo hiểm sức khỏe của công ty;

Đào tạo, hỗ trợ chi phí học và thi các chứng chỉ chuyên môn

Làm việc trong môi trường văn hóa mang đậm bản sắc Tinh Vân là chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động, và có cơ hội thăng tiến cao;

Mức lương: 10-21 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin