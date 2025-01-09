Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện phân tích sâu rộng các quy trình kinh doanh hiện tại, xác định các điểm nghẽn, rủi ro và cơ hội cải tiến.

Thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các nguồn khác nhau (HIS, EMR, dữ liệu bệnh nhân,...) để đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Xây dựng các mô hình và sơ đồ quy trình chi tiết để minh họa các quy trình kinh doanh hiện tại và tương lai.

Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan (bác sĩ, điều dưỡng, quản lý bệnh viện,...) để xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

Lập kế hoạch và thực hiện các dự án triển khai giải pháp công nghệ mới (HIS, EMR, các ứng dụng di động,...)

Quản lý vòng đời của các dự án từ giai đoạn khởi đầu đến khi triển khai hoàn thành.

Theo dõi tiến độ dự án, quản lý rủi ro và đảm bảo dự án được thực hiện đúng kế hoạch và ngân sách.

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối và các bên liên quan

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò Business Analyst, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án liên quan đến hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), hồ sơ sức khỏe điện tử (EMR) hoặc các giải pháp công nghệ khác trong lĩnh vực y tế.

Khả năng phân tích dữ liệu, quy trình và hệ thống một cách logic và hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt cả bằng văn bản và trực miệng, khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục.

Khả năng lên kế hoạch, tổ chức và quản lý dự án một cách hiệu quả.

Làm việc nhóm tốt, khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động và chịu được áp lực cao.

Kiến thức về các hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), hồ sơ sức khỏe điện tử (EMR), các ứng dụng di động trong y tế.

Kiến thức về bảo mật thông tin y tế.

Tiếng anh giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật

Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...

Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

Làm việc với tác đối tác lớn

Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

