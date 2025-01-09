Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
- Hà Nội: Tòa Lilama 10, 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Từ 30 Triệu
Nghiệp vụ
Khảo sát, thu thập yêu cầu, phạm vi và thống nhất với khách hàng
Phân tích và xác định phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng sản phẩm với khách hàng
Xây dựng, phát triển tài liệu mô tả yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả chức năng hệ thống
Thống nhất nghiệp vụ với khách hàng bằng tài liệu URD
Tham gia rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi triển khai cho khách hàng
Quản lý
Lập kế hoạch và điều phối hiệu quả công việc của nhóm
Dẫn dắt, đào tạo, quản lý và phát triển các thành viên trong nhóm theo định hướng phát triển chung của Công ty.
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích và đam mê CNTT.
- Hiểu rõ về quy trình phát triển phần mềm, quy trình triển khai Dự án công nghệ thông tin
- Sử dụng tốt các công cụ phân tích, xây dựng sơ đồ nghiệp vụ cơ bản. Có khả năng mô hình và khái quát hóa các vấn đề trong hệ thống ERP/MES
- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm BA hoặc PM sản phẩm ERP/MES, am hiểu về quản lý sản xuất, kế hoạch sản xuất tại các nhà máy.
- Có khả năng quản lý và phát triển team.
Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ...
Lương tháng 13
Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, quý, năm, nghỉ mát 1 lần/năm...
Môi trường làm việc thân thiện,học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp
Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm.
Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực, có lộ trình thăng tiến cho từng nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
