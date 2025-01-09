Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Lilama 10, 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Nghiệp vụ
Khảo sát, thu thập yêu cầu, phạm vi và thống nhất với khách hàng
Phân tích và xác định phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng sản phẩm với khách hàng
Xây dựng, phát triển tài liệu mô tả yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả chức năng hệ thống
Thống nhất nghiệp vụ với khách hàng bằng tài liệu URD
Tham gia rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi triển khai cho khách hàng
Quản lý
Lập kế hoạch và điều phối hiệu quả công việc của nhóm
Dẫn dắt, đào tạo, quản lý và phát triển các thành viên trong nhóm theo định hướng phát triển chung của Công ty.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan như: Kinh tế, Quản trị, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin.
-
- Yêu thích và đam mê CNTT.
- Hiểu rõ về quy trình phát triển phần mềm, quy trình triển khai Dự án công nghệ thông tin
- Sử dụng tốt các công cụ phân tích, xây dựng sơ đồ nghiệp vụ cơ bản. Có khả năng mô hình và khái quát hóa các vấn đề trong hệ thống ERP/MES
- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm BA hoặc PM sản phẩm ERP/MES, am hiểu về quản lý sản xuất, kế hoạch sản xuất tại các nhà máy.
- Có khả năng quản lý và phát triển team.

Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 30tr (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm) + thưởng
Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ...
Lương tháng 13
Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, quý, năm, nghỉ mát 1 lần/năm...
Môi trường làm việc thân thiện,học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp
Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm.
Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực, có lộ trình thăng tiến cho từng nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Nguyễn Gia Trí Bình thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

