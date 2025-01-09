Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 – Sảnh A3 Office – Tòa Ecolife Capitol 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Thiết kế các giải pháp kỹ thuật hiệu quả và phân tích các thông số kỹ thuật của hệ thống để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.

- Chủ động giao tiếp và cộng tác với khách hàng bên ngoài và bên trong để phân tích nhu cầu thông tin và các yêu cầu chức năng.

- Phối hợp với tất cả các bên liên quan để thực hiện phân tích, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hiệu quả.

- Đảm bảo tài liệu rõ ràng và chính xác bao gồm doanh nghiệp và khách hàng yêu cầu, thông số kỹ thuật và báo cáo.

- Hỗ trợ về Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng chứng minh rằng các mong muốn của khách hàng đã được đáp ứng.

- Xác định mục tiêu hoạt động bằng cách nghiên cứu các chức năng nghiệp vụ; thu thập thông tin; đánh giá các yêu cầu và định dạng đầu ra.

- Cung cấp tài liệu tham khảo cho người dùng bằng cách viết và duy trì tài liệu người dùng; tài liệu hướng dẫn; đào tạo người dùng.

- Hỗ trợ đưa các đề xuất mới cho khách hàng, giúp phân tích yêu cầu, phân tích nhiệm vụ và quy trình làm việc, định nghĩa quy trình nghiệp vụ, trường hợp sử dụng, kịch bản, thiết kế màn hình và giao diện, v.v.

- Lập kế hoạch cho giai đoạn yêu cầu khi bắt đầu dự án.

- Phân công nhiệm vụ và quản lý các nhóm để đảm bảo rằng dự án chạy trơn tru

- Phân tích luồng nghiệp vụ và yêu cầu của người dùng.

- Ghi chép chi tiết các yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.

- Tham gia đánh giá đồng nghiệp và kiểm tra các tài liệu yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 22 - 35

- Nền tảng giáo dục: Bằng cao đẳng/cử nhân

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn tùy theo năng lực của từng cá nhân

- Lương tháng 13, thưởng KPIs theo dự án, thưởng Lễ, Tết.

- Đóng đầy đủ BHXH theo quy định.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Tham dự các dự án lớn, ứng dụng các công nghệ hàng đầu

- Lộ trình thăng tiến và phát triển sự nghiệp

- Du xuân đầu năm, teambuilding, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM

