Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Proton
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Là cầu nối quan trọng giữa khách hàng với bộ phận kỹ thuật (thiết kế, developer...);
Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng, thiết kế lại các quá trình sử dụng, vận hành của dự án;
Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống;
Viết, chuẩn bị các tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm cho các ứng dụng sẽ được phát triển phục vụ bộ phận kỹ thuật dự án và khách hàng sử dụng;
Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình;
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, người quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phầm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực kỹ thuật.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí BA, ưu tiên có kinh nghiệm mảng bank, Fintech
Có kiến thức tốt về IT hiểu được thiết kế kỹ thuật và các thông số kỹ thuật, hệ thống ứng dụng phần mềm, các ngôn ngữ lập trình.
Hiểu quy trình quản lý kinh doanh, hiểu các yêu cầu kinh doanh của khách hàng và dịch vụ.
Có kinh nghiệm làm tham gia phân tích, thiết kế xây dựng tài liệu cho các dự án
Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ và khách hàng bên ngoài để cung cấp các yêu cầu chức năng.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Thưởng các ngày lễ Tết trong năm, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết 1-5 tháng lương
Review tăng lương tối thiểu 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát, team building, khám sức khỏe
Phí gửi xe, đồ ăn nhẹ
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Công ty cổ phần Công nghệ Proton

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 125 phố Dương Quảng Hàm, tổ 19, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

