Tuyển Business Analyst Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2025
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Business Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
15 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

- Triển khai và nâng cấp hệ thống FAST và phần mềm bán hàng
- Tập hợp và đóng góp các sáng kiến trong việc chuẩn hóa vận hành công việc theo quy trình, tránh manh mún sự vụ, nâng cao năng suất làm việc của các bộ phận.
- Đưa các nội dung đã thực hiện như chức năng, quy trình thực hiện nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng lên hệ thống elearning
- Điều phối giải quyết các vấn đề trong việc vận hành hệ thống phần mềm, lỗi nhập liệu và lỗi báo cáo.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, thương mại, hoặc có kinh nghiệm thực tiễn ở các ngành liên quan.
- Có kiến thức nền tảng về mảng kế toán quản trị/tài chính
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm triển khai/vận hành hệ thống ERP, có kinh nghiệm về Fast/Odoo là một lợi thế.
- Năng động, sáng tạo, tự học hỏi, chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng spa, chuỗi bán lẻ

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm
- Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building
- Thưởng Coupon các ngày lễ, tết
- Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Lịch làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30 - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-15-23-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job362342
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE BELT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE BELT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO NAMI CORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 27 Triệu CÔNG TY TNHH GITS
Tới 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu SAPP Academy
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 85 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
Tới 85 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu BSS Group
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 23 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu BSS Group
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE BELT làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE BELT
1 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Cao và Dịch vụ Phần mềm FaceNet
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst OpenCommerce Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận OpenCommerce Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 36 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 36 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Yopaz làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu Công ty TNHH Yopaz
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm