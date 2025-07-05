Tuyển Business Analyst Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

- Triển khai và nâng cấp hệ thống FAST và phần mềm bán hàng

- Tập hợp và đóng góp các sáng kiến trong việc chuẩn hóa vận hành công việc theo quy trình, tránh manh mún sự vụ, nâng cao năng suất làm việc của các bộ phận.

- Đưa các nội dung đã thực hiện như chức năng, quy trình thực hiện nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng lên hệ thống elearning

- Điều phối giải quyết các vấn đề trong việc vận hành hệ thống phần mềm, lỗi nhập liệu và lỗi báo cáo.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, thương mại, hoặc có kinh nghiệm thực tiễn ở các ngành liên quan.

- Có kiến thức nền tảng về mảng kế toán quản trị/tài chính

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm triển khai/vận hành hệ thống ERP, có kinh nghiệm về Fast/Odoo là một lợi thế.

- Năng động, sáng tạo, tự học hỏi, chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng spa, chuỗi bán lẻ

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm

- Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building

- Thưởng Coupon các ngày lễ, tết

- Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Lịch làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30 - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin