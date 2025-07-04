Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Mức lương
25 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 28 Triệu
- Thực hiện phân tích, thiết kế chức năng theo yêu cầu của nghiệp vụ.
- Config hệ thống đáp ứng yêu cầu của nghiệp vụ.
- Đánh giá khả thi khi tiếp nhận yêu cầu từ user.
- Kiểm thử chức năng hệ thống, kiểm thử báo cáo.
- Hỗ trợ user thực hiện UAT.
- Quản lý Plan đảm bảo đúng tiến độ.
Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: >= 3 năm, đã trải qua các dự án SAP thực tế.
- Kiến thức: nắm vững kiến thức chuyên môn về phân hệ SAP (Module MM, AA), sử dụng thành thạo các công cụ của SAP (SAP GUI, SAP Fiori)
- Đã triển khai phân tích, thiết kế Quy trình nghiệp vụ mới ở các dự án
- Có khả năng phân tích bài toán nghiệp vụ, xây dựng, cấu hình SAP để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ.
- Có khả năng check lỗi, xử lý những vấn đề liên quan tới nghiệp vụ .
- Các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề.
- Có khả năng quản lý Plan hiệu quả.
- Tinh thần làm việc chăm chỉ, ham học hỏi, không ngại khó.
- Chuyên ngành: CNTT, Hệ thống thông tin, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán
- Kiến thức: nắm vững kiến thức chuyên môn về phân hệ SAP (Module MM, AA), sử dụng thành thạo các công cụ của SAP (SAP GUI, SAP Fiori)
- Đã triển khai phân tích, thiết kế Quy trình nghiệp vụ mới ở các dự án
- Có khả năng phân tích bài toán nghiệp vụ, xây dựng, cấu hình SAP để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ.
- Có khả năng check lỗi, xử lý những vấn đề liên quan tới nghiệp vụ .
- Các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề.
- Có khả năng quản lý Plan hiệu quả.
- Tinh thần làm việc chăm chỉ, ham học hỏi, không ngại khó.
- Chuyên ngành: CNTT, Hệ thống thông tin, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực đóng góp.
● Lương tháng 13.
● Được tham gia BHXH (Công ty đóng 100%, NLĐ không phải trích lương để tham
gia BHXH)
● Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án; 12 ngày phép năm;
Phúc lợi và phụ cấp khác
● Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
● Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
● Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và
luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho
thế giới
● Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa
khăn trong công việc và đời sống
● Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty
● Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
● Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.
● Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
● Lương tháng 13.
● Được tham gia BHXH (Công ty đóng 100%, NLĐ không phải trích lương để tham
gia BHXH)
● Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án; 12 ngày phép năm;
Phúc lợi và phụ cấp khác
● Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
● Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
● Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và
luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho
thế giới
● Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khóa
khăn trong công việc và đời sống
● Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty
● Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
● Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.
● Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI