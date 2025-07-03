Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT3.9, Khu Đô Thị Mới, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Phân tích và thu thập yêu cầu nghiệp vụ:

Thu thập dữ liệu về hành vi người dùng, xu hướng sử dụng sản phẩm.

Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (BRD, SRS, Use Case, User Story).

Tối ưu trải nghiệm người dùng (User Experience Optimisation):

Phân tích hành vi người dùng dựa trên dữ liệu (Google Analytics, Hotjar,Mixpanel,...)

Đề xuất thay đổi UI/UX dựa trên phản hồi của người dùng.

Xây dựng quy trình và luồng nghiệp vụ tối ưu để cải thiện tương tác sản phẩm.

Hỗ trợ đội ngũ phát triển phần mềm:

Làm việc với Solution Architect, Dev, QA để đảm bảo giải pháp đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.

Kiểm tra tài liệu, đảm bảo tất cả các thành viên trong team hiểu đúng yêu cầu.

Xây dựng mockup, wireframe với công cụ như Figma, Balsamiq.

Quản lý thay đổi và tối ưu quy trình kinh doanh:

Đề xuất cải tiến nghiệp vụ, chuyển đổi số để tối ưu vận hành.

Quản lý scope change và đánh giá ảnh hưởng khi có thay đổi yêu cầu

Thiết kế kiến trúc dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling SchemaDesign)

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cần có:

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm BA trong dự án phần mềm lớn.

Thành thạo phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và tối ưu dữ liệu.

Có khả năng thiết kế Schema, Data Model, ERD.

Am hiểu về SQL, NoSQL, các giải pháp Big Data, Data Warehouse.

Có kinh nghiệm tối ưu trải nghiệm người dùng dựa trên dữ liệu thực tế.

Thành thạo các công cụ như Jira, Confluence, Figma, Google Analytics, Power BI.

Có tư duy hệ thống, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc với nhiều phòng ban

Có mindset tốt, linh hoạt và khả năng làm đa nhiệm.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan như: CNTT, Hệ thống thông tin quản lý...

Có thì tốt:

Ưu tiên biết tiếng Anh;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt; có tư duy logic, tự học hỏi công nghệ mới nhanh; chủ động và sáng tạo trong công việc.

Yêu thích sự dụng mạng xã hội và sử dụng đa dạng các ứng dụng mạng xã hội, thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn, Lương tháng 13

Thưởng thâm niên 5 năm, 10 năm.

Phép thâm niên cho nhân viên làm việc từ 5 năm tại công ty.

Chương trình tích điểm (từ việc đi làm đúng giờ, hoặc thưởng điểm relase thành công...) dùng điểm này đổi các đồ ăn thức uống và các nhu yếu phẩm cho cuộc sống.

Teambuilding, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

