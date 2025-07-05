Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa Tháp Đông, Chung cư Học viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí BA hoặc tương đương
- Có kiến thức về UML, biết vẽ sơ đồ usecase, sơ đồ hoạt động
- Biết cách vẽ mockup- Biết cách vẽ mockup
- Biết cách vẽ mockup
- Có kiến thức cơ bản về thiết kế CSDL
- Biết cách sử dụng 1 số phần mềm quản lý bất kỳ
- Hiểu về các quy tắc UI - UX
- Có khái niệm về thiết kế sản phẩm cho App, Web
- Có khả năng giao tiếp tốt với đối tác
- Có kinh nghiệm làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập upto 20M;
- 6 tháng xét tăng lương 1 lần.
- Sau 2 tháng thử việc sẽ có đánh giá kết quả của leader và được xem xét nâng lương, ký hợp đồng lao động chính thức, đóng bảo hiểm.
- Được tham gia vào các dự án lớn như: hệ thống học trực tuyến K12Online, cổng thanh toán BiPay, Chuyển đổi số VP TW Đảng, ...
- Một năm được nghỉ 12 ngày phép
- Thưởng lương tháng 13
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với đội ngũ CBNV đầy nhiệt huyết. Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty, tiệc mặn ngọt,….
- Thời gian làm việc: T2-T7 (T7 nghỉ cách tuần). Buổi sáng: 8h-12h, buổi chiều: 13h30-17h30

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P322-324 Tháp đông, sàn TM, chung cư Học Viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

