Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng đã mua sản phẩm trước đó;
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;
Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng;
Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên;
Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5.500.000 - 7.000.000 + 380.000 phụ cấp + thưởng;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
