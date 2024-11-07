Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng đã mua sản phẩm trước đó;

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;

Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng;

Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên;

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;

Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.500.000 - 7.000.000 + 380.000 phụ cấp + thưởng;

Lương cứng không ảnh hưởng;

Không KPI, kết quả tính theo Team;

Thử việc 1 tháng 85% lương;

Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước;

Thưởng lễ tết;

Được tham gia Bảo hiểm đầy đủ theo quy định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin