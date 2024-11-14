Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Tứ Hiệp plaza, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ công ty cung cấp.
- Tham gia xây dựng và quản lý kênh thông tin nhằm giúp khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất (hướng dẫn sử dụng, thông tin về giá cả, chế độ bảo hành,...).
- Tiếp nhận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng. Phối hợp với các bộ phận để xử lý khiếu nại và phản hồi cho khách hàng kịp thời.
- Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
- Quảng bá chương trình khuyến mãi, các gói dịch vụ ưu đãi hấp dẫn của công ty tới khách hàng.
- Thực hiện các khảo sát, tổng hợp, đánh giá của khách hàng về chất lượng sản phẩm/dịch vụ, từ đó ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm/dịch vụ.
- Đầu mối quản lý hình ảnh, cập nhật báo phòng MKT chụp bổ sung sản phẩm mới, thiếu để phục vụ cho công việc viết bài, và gửi kinh doanh chi nhánh.
- Kiểm soát tần suất viếng thăm khách hàng của đội ngũ kinh doanh chi nhánh, đánh giá mức độ tương tác và hoạt động của từng nhân viên kinh doanh.
- Kiểm soát lịch làm việc, chi phí thị trường của nhân viên kinh doanh chi nhánh.
- Quản lý danh sách tài khoản kinh doanh trên phần mềm làm việc mobiwork.
- Hỗ trợ rà soát lại các giấy tờ: Kiểm tra về nội dung và hình thức xin chữ ký và đóng dấu Ban Giám Đốc gửi cho các chi nhánh.
- Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo sự giao việc của quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc Công ty.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 25-40 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan (Quan hệ công chúng; Kinh tế; Marketing)
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp và truyền đạt tốt.
- Kỹ năng kiểm soát cảm xúc bản thân.
- Điềm tĩnh, kiên nhẫn, hòa đồng và biết cách tạo thiện cảm với khách hàng; đối tác
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên chăm sóc khách hàng; xây dựng và phát triển các kênh chăm sóc khách hàng.
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: - Hưởng 12 ngày nghỉ phép năm
Phúc lợi:
Phụ cấp khác : - Ăn trưa tại nhà ăn văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

