Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 65 Hồ Văn Huê, Thành phố Huế

Nghiên cứu thị trường, ngành hàng, đối thủ và khách hàng mục tiêu để đưa ra những insight chiến lược.

Phân tích dữ liệu, xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng để xây dựng định hướng chiến lược truyền thông.

Phối hợp với các bộ phận sáng tạo, account, media… để phát triển chiến dịch marketing tích hợp.

Xây dựng và trình bày đề xuất chiến lược (strategy deck) một cách thuyết phục.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất điều chỉnh nhằm tối ưu kết quả.

Cập nhật xu hướng mới về marketing, công nghệ và hành vi người tiêu dùng để ứng dụng vào chiến lược.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Strategic Planner hoặc các vị trí liên quan trong môi trường agency marketing.

Tư duy chiến lược, phân tích tốt, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Kỹ năng viết lách, trình bày và storytelling tốt.

Thành thạo các công cụ nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu (Google Trends, Social Listening, Data Analytics…)

Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các phòng ban để triển khai chiến dịch hiệu quả.

Năng động, sáng tạo, đam mê với lĩnh vực marketing.

Lương cơ bản: từ 10,000,000 - 15,000,000/tháng (tùy năng lực).

Thưởng theo hiệu suất công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cơ hội phát triển năng lực bản thân và kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội làm việc với nhiều thương hiệu lớn, đa dạng ngành nghề.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.

