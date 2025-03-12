Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM
- Thừa Thiên Huế:
- 65 Hồ Văn Huê, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu thị trường, ngành hàng, đối thủ và khách hàng mục tiêu để đưa ra những insight chiến lược.
Phân tích dữ liệu, xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng để xây dựng định hướng chiến lược truyền thông.
Phối hợp với các bộ phận sáng tạo, account, media… để phát triển chiến dịch marketing tích hợp.
Xây dựng và trình bày đề xuất chiến lược (strategy deck) một cách thuyết phục.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất điều chỉnh nhằm tối ưu kết quả.
Cập nhật xu hướng mới về marketing, công nghệ và hành vi người tiêu dùng để ứng dụng vào chiến lược.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Strategic Planner hoặc các vị trí liên quan trong môi trường agency marketing.
Tư duy chiến lược, phân tích tốt, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.
Kỹ năng viết lách, trình bày và storytelling tốt.
Thành thạo các công cụ nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu (Google Trends, Social Listening, Data Analytics…)
Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các phòng ban để triển khai chiến dịch hiệu quả.
Năng động, sáng tạo, đam mê với lĩnh vực marketing.
Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu suất công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Cơ hội phát triển năng lực bản thân và kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội làm việc với nhiều thương hiệu lớn, đa dạng ngành nghề.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
