Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 600 USD

Công Ty Cổ Phần BM Windows
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần BM Windows

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows

Mức lương
600 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN Sóng Thần 3, Đường D1, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 600 - 600 USD

Thực hiện xuất nhập khẩu:
• Xử lý thủ tục xuất nhập khẩu.
• Giám sát tiến độ giao nhận quốc tế.
• Kiểm tra chứng từ và phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo hàng hóa vận chuyển đúng tiến độ, tuân thủ quy định và tối ưu chi phí.
Quản lý quy trình mua hàng:
• Tiếp nhận nhu cầu, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
• Ðàm phán, lập hợp đồng và theo dõi tiến độ giao hàng.
• Ðảm bảo chất luợng, tiến độ và hiệu quả chi phí.
• Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa, đon hàng và Nhà cung cấp.
Quản lý Chi phí và thanh toán:
• Theo dõi công nợ, lập kế hoạch thanh toán định kỳ.
• Kiểm tra và xử lý chứng từ, hóa đon đảm bảo tính hợp lệ, đúng hạn và phù hợp với ngân sách công ty.
Phát triển Mối quan hệ và duy trì nhà cung cấp:
• Phối hợp đánh giá năng lực và duy trì quan hệ hợp tác.
• Ðảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng yêu cầu chất lượng và giá cả.
Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 600 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BM Windows

Công Ty Cổ Phần BM Windows

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 96 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

