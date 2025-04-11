Tuyển Chuyên viên đào tạo Mhi Engine System Vietnam Co.,ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học kỹ thuật: chuyên ngành cơ khí. • Kinh nghiệm từ 2-3 năm • Tuổi từ 28- 35 tuổi • Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh • Có sức khỏe tốt Biết sử dụng vi tính văn phòng: MS Office (Word, Excel, Power Point)

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI