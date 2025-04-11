Tuyển Chuyên viên đào tạo Mhi Engine System Vietnam Co.,ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Mhi Engine System Vietnam Co.,ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 39 Huu Nghi Avenue, Vietnam
- Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward, Thuan An City, Binh Duong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, đầu vào.
• Kiểm soát quy trình sản xuất.
• Kiểm soát vận hành hệ thống ISO
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học kỹ thuật: chuyên ngành cơ khí.
• Kinh nghiệm từ 2-3 năm
• Tuổi từ 28- 35 tuổi
• Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
• Có sức khỏe tốt
Biết sử dụng vi tính văn phòng: MS Office (Word, Excel, Power Point)
Tại Mhi Engine System Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mhi Engine System Vietnam Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
