Tuyển Chuyên viên đào tạo Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Trực tiếp tham gia, giảng dạy các lớp đào tạo nhân sự mới về kỹ năng mềm, văn hoá doanh nghiệp, quy định an toàn ( Đào tạo hội nhập nhân viên mới)

Hoàn thiện hệ thống tài liệu và công cụ hỗ trợ cho công tác đào tạo.

Tư vấn, lựa chọn những lớp học phù hợp với nhu cầu của Công ty.

Theo dõi kế hoạch đào tạo,kiểm tra đánh giá sau đào tạo

Báo cáo các hoạt động đào tạo, đề xuất cải tiến

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Thời gian còn lại, bạn sẽ làm việc theo định hướng phát triển bản thân của bạn như:

Phát triển nguồn ứng viên tuyển dụng.

Truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chính quy chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật … hoặc tương đương.

- Ưu tiên ứng viên cókinh nghiệm đào tạo.

- Kỹ năng đứng lớp, truyền cảm hứng.

- Có kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc tốt, chủ động trong công việc.

- Tự tin, cầu tiến, mong muốn phát triển bản thân.

- Tiếng Anh là một lợi thế

-Sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu.

Ngành nghề: Giáo dục / Đào tạo, Hành chính / Thư ký, Nhân sự

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương