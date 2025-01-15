Tuyển Chuyên viên đào tạo Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 26, VSIP II

- A, Đường số 27, KCN Việt Nam – Singapore II

- A, Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương., Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trực tiếp tham gia, giảng dạy các lớp đào tạo nhân sự mới về kỹ năng mềm, văn hoá doanh nghiệp, quy định an toàn ( Đào tạo hội nhập nhân viên mới)
Hoàn thiện hệ thống tài liệu và công cụ hỗ trợ cho công tác đào tạo.
Tư vấn, lựa chọn những lớp học phù hợp với nhu cầu của Công ty.
Theo dõi kế hoạch đào tạo,kiểm tra đánh giá sau đào tạo
Báo cáo các hoạt động đào tạo, đề xuất cải tiến
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
Thời gian còn lại, bạn sẽ làm việc theo định hướng phát triển bản thân của bạn như:
Phát triển nguồn ứng viên tuyển dụng.
Truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chính quy chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật … hoặc tương đương.
- Ưu tiên ứng viên cókinh nghiệm đào tạo.
- Kỹ năng đứng lớp, truyền cảm hứng.
- Có kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc tốt, chủ động trong công việc.
- Tự tin, cầu tiến, mong muốn phát triển bản thân.
- Tiếng Anh là một lợi thế
-Sẵn sàng đi công tác xa khi có yêu cầu.
Ngành nghề: Giáo dục / Đào tạo, Hành chính / Thư ký, Nhân sự
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Ojitex Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 26 VSIP II - A, Đường số 27, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II A, thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

