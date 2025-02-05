Tuyển Chuyên viên đào tạo Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 800 - 2,000 USD
Mô tả công việc:
– Mở rộng các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ với các CĐT phát triển BĐS. Ngoài ra, thiết lập mối quan hệ với các công ty tư vấn thiết kế và đối tác khác (không chung lĩnh vực tư vấn để tránh cạnh tranh) nhằm chia sẻ tệp khách hàng;
– Chăm sóc, theo dõi và duy trì tốt các mối quan hệ, thường xuyên liên lạc để nắm bắt thông tin về các dự án mới của các CĐT trên thị trường;
– Trau dồi, xây dựng hình ảnh cá nhân và công ty, nâng cao giá trị bản thân để có thể giao tiếp với các mối quan hệ chất lượng cao;
– Thuyết trình giới thiệu về năng lực công ty khi có khách hàng mới;
– Phụ trách các hợp đồng kinh doanh: Lập hồ sơ chào giá, đàm phán thương thảo ký kết hợp đồng và theo dõi hợp đồng;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty.
Với Mức Lương 800 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company
