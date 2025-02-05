Tuyển Chuyên viên đào tạo Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 2,000 USD

Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company

Mức lương
800 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 800 - 2,000 USD

Mô tả công việc:
– Mở rộng các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ với các CĐT phát triển BĐS. Ngoài ra, thiết lập mối quan hệ với các công ty tư vấn thiết kế và đối tác khác (không chung lĩnh vực tư vấn để tránh cạnh tranh) nhằm chia sẻ tệp khách hàng;
– Chăm sóc, theo dõi và duy trì tốt các mối quan hệ, thường xuyên liên lạc để nắm bắt thông tin về các dự án mới của các CĐT trên thị trường;
– Trau dồi, xây dựng hình ảnh cá nhân và công ty, nâng cao giá trị bản thân để có thể giao tiếp với các mối quan hệ chất lượng cao;
– Thuyết trình giới thiệu về năng lực công ty khi có khách hàng mới;
– Phụ trách các hợp đồng kinh doanh: Lập hồ sơ chào giá, đàm phán thương thảo ký kết hợp đồng và theo dõi hợp đồng;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương 800 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company

Liên Hệ Công Ty

Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company

Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sảnh B, tòa nhà AZ SKy, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

