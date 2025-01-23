Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Can Tho

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Triển khai nghiên cứu am hiểu nhu cầu thị trường, địa bàn, ngành nghề, khách hàng, các sản phẩm dịch vụ SHB và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tại vùng, tỉnh, ĐVKD thuộc Vùng nhằm phát triển kinh doanh, thị phần, khách hàng theo đúng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch ban kinh doanh.
2. Tiếp nhận kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu kinh doanh mảng KHCN/KHDN theo từng ĐVKD; phối hợp, hướng dẫn Giám đốc/Phó Giám đốc ĐVKD; Phòng KHCN/KHDN tại ĐVKD để xây dựng kế hoạch hành động, triển khai các giải pháp kinh doanh, cạnh tranh phát triển thị trường, thị phần, khách hàng theo từng địa bàn, khu vực.
3. Quản lý, điều hành, giám sát kết quả, hướng dẫn và thúc đẩy các ĐVKD, Phòng KHCN/KHDN thuộc ĐVKD của Vùng hoàn thành/vượt KHKD, chỉ tiêu/mục tiêu kinh doanh mảng KHCN/KHDN được giao, đảm bảo tuân thủ theo quy định của SHB.
4. Thường xuyên theo dõi, đánh giá danh mục và chất lượng tín dụng mảng KHCN/KHDN của Vùng; báo cáo PTGĐ phụ trách NHBL; Giám đốc Khối NHBL; Giám đốc Vùng về chất lượng tín dụng, khách hàng, kết quả thu hồi/xử lý nợ và những diễn biến bất thường (nếu có) của danh mục tín dụng, khách hàng tại các ĐVKD thuộc vùng.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ, phân công của Giám đốc Vùng và quy định của SHB.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất