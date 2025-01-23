Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

1. Triển khai nghiên cứu am hiểu nhu cầu thị trường, địa bàn, ngành nghề, khách hàng, các sản phẩm dịch vụ SHB và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tại vùng, tỉnh, ĐVKD thuộc Vùng nhằm phát triển kinh doanh, thị phần, khách hàng theo đúng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch ban kinh doanh.

2. Tiếp nhận kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu kinh doanh mảng KHCN/KHDN theo từng ĐVKD; phối hợp, hướng dẫn Giám đốc/Phó Giám đốc ĐVKD; Phòng KHCN/KHDN tại ĐVKD để xây dựng kế hoạch hành động, triển khai các giải pháp kinh doanh, cạnh tranh phát triển thị trường, thị phần, khách hàng theo từng địa bàn, khu vực.

3. Quản lý, điều hành, giám sát kết quả, hướng dẫn và thúc đẩy các ĐVKD, Phòng KHCN/KHDN thuộc ĐVKD của Vùng hoàn thành/vượt KHKD, chỉ tiêu/mục tiêu kinh doanh mảng KHCN/KHDN được giao, đảm bảo tuân thủ theo quy định của SHB.

4. Thường xuyên theo dõi, đánh giá danh mục và chất lượng tín dụng mảng KHCN/KHDN của Vùng; báo cáo PTGĐ phụ trách NHBL; Giám đốc Khối NHBL; Giám đốc Vùng về chất lượng tín dụng, khách hàng, kết quả thu hồi/xử lý nợ và những diễn biến bất thường (nếu có) của danh mục tín dụng, khách hàng tại các ĐVKD thuộc vùng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ, phân công của Giám đốc Vùng và quy định của SHB.