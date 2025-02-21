Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM
- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
- Tham gia lập kế hoạch mua hàng theo tháng/quý/năm đảm bảo mục tiêu về tài chính, chất lượng
và tiến độ.
- Quản lý danh mục hàng hoá/nguyên vật liệu, thông tin các nhà cung cấp.
- Đàm phán giá cả, tiêu chuẩn chất lượng và điều khoản thương mại (phương thức giao hàng, thời
gian giao hàng, điều khoản thanh toán…).
- Kiểm soát tiến độ, điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch sản xuất của nhà máy.
- Lập báo cáo mua hàng, báo cáo tìm kiếm nhà cung cấp mới, sản phẩm mới hàng tháng
- Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn / chuyên môn Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Trình độ ngoại ngữ Tiếng Trung sử dụng trong công việc
- Có kỹ năng đàm phán
- Số năm kinh nghiệm làm việc 1-2 năm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên Có kinh nghiệm làm mua hàng tại công ty sản xuất (EPE)
Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI