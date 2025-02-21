Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tham gia lập kế hoạch mua hàng theo tháng/quý/năm đảm bảo mục tiêu về tài chính, chất lượng

và tiến độ.

- Quản lý danh mục hàng hoá/nguyên vật liệu, thông tin các nhà cung cấp.

- Đàm phán giá cả, tiêu chuẩn chất lượng và điều khoản thương mại (phương thức giao hàng, thời

gian giao hàng, điều khoản thanh toán…).

- Kiểm soát tiến độ, điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch sản xuất của nhà máy.

- Lập báo cáo mua hàng, báo cáo tìm kiếm nhà cung cấp mới, sản phẩm mới hàng tháng

- Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Trình độ học vấn / chuyên môn Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Trình độ ngoại ngữ Tiếng Trung sử dụng trong công việc

- Có kỹ năng đàm phán

- Số năm kinh nghiệm làm việc 1-2 năm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên Có kinh nghiệm làm mua hàng tại công ty sản xuất (EPE)

Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.