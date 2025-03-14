Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, An Lạc, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
* Mô tả công việc:
- Lập và quản lý các hồ sơ liên quan đến An toàn, Môi trường, Hóa chất, Phòng cháy chữa cháy, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Đánh giá rủi ro, nhận diện các mối nguy, điều kiện không an toàn, các công việc không an toàn và đề xuất biện pháp khắc phục – phòng ngừa;
- Tác nghiệp giám định an toàn và môi trường, Tác nghiệp lưu trữ và sử dụng bình cao áp, quản lý sử dụng, lưu trữ và vận chuyển hóa chất;
- Giám sát/ kiểm tra sự tuân thủ các nội quy, quy định của Công nhân viên Công ty về ATLĐ, 5S;
- Các yêu cầu khác từ Trưởng Phòng và Giám Đốc
** CHẾ ĐỘ:
- Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy.
- Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30, nghỉ 2 thứ 7 và ngày Chủ nhật
- Công ty trang bị máy tính và các phương tiện làm việc khác
- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 24H...
- Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật Công ty...
- Công ty tài trợ các khóa học kỹ năng, khóa học phát triển bản thân, ngoại ngữ
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI