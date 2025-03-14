Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

* Mô tả công việc:

- Lập và quản lý các hồ sơ liên quan đến An toàn, Môi trường, Hóa chất, Phòng cháy chữa cháy, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

- Đánh giá rủi ro, nhận diện các mối nguy, điều kiện không an toàn, các công việc không an toàn và đề xuất biện pháp khắc phục – phòng ngừa;

- Tác nghiệp giám định an toàn và môi trường, Tác nghiệp lưu trữ và sử dụng bình cao áp, quản lý sử dụng, lưu trữ và vận chuyển hóa chất;

- Giám sát/ kiểm tra sự tuân thủ các nội quy, quy định của Công nhân viên Công ty về ATLĐ, 5S;

- Các yêu cầu khác từ Trưởng Phòng và Giám Đốc

** CHẾ ĐỘ:

- Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy.

- Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30, nghỉ 2 thứ 7 và ngày Chủ nhật

- Công ty trang bị máy tính và các phương tiện làm việc khác

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 24H...

- Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật Công ty...

- Công ty tài trợ các khóa học kỹ năng, khóa học phát triển bản thân, ngoại ngữ

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.