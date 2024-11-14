Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ hoàn thiện hợp đồng hợp tác/ hồ sơ thanh toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu FB Ads, Landing page..

- Am hiểu và có kinh nghiệm trong các nền tảng Social ( FB, Tiktok )

- Có kinh nghiệm về SEO Google và Google Ads là một lợi thế

- Có kinh nghiệm Tiktok ads là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Công ty thời trang có Tầm nhìn 2027 phát triển lên đến 700 cửa hàng trên toàn quốc;

Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/ 1 năm;

Sinh nhật, 8/3, 20/10... được tặng sản phẩm váy cao cấp của Công ty;

Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi;

Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng các ngày lễ (tết), mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...

Tham gia các hoạt động Du lịch, teambuilding, câu lạc bộ thể thao và các event gắn kết nội bộ;

Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng;

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin