Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số nhà 35, ngõ 108/58 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Tham gia thực tập trong mảng Giải pháp kế toán TOPA & Dịch vụ Kế toán Thuế 1ketoan của công ty với công việc như sau:
Tìm hiểu & trực tiếp Tham gia đầy đủ các hoạt động Marketing của Doanh nghiệp
Tìm hiểu và thực hiện các hoạt động đẩy mạnh Content Marketing & Brand Marketing bao gồm: Content Marketing, Quản lý các Kênh Marketing Online, Website, Blog, Fanpage
Thiết lập các công cụ Marketing Online
Thiết kế - Design các tài liệu Marketing
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Luật doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh.
Có khả năng đọc hiểu, tìm hiểu nhanh các văn bản luật, quy định về doanh nghiệp, thuế
Nhiệt tình, năng nổ, quyết tâm, tự tin
Có thái độ tích cực, làm việc trách nhiệm và không ngừng học hỏi
Tự tin, sáng tạo, chủ động trong công việc
Có khả năng đọc hiểu, tìm hiểu nhanh các văn bản luật, quy định về doanh nghiệp, thuế
Nhiệt tình, năng nổ, quyết tâm, tự tin
Có thái độ tích cực, làm việc trách nhiệm và không ngừng học hỏi
Tự tin, sáng tạo, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thực tập: Từ 2.000.000 - 4.000.000 / tháng + Có hỗ trợ dấu mộc
Phụ cấp thực tập theo thời gian
Thưởng KPI theo kết quả công việc
Được đào tạo về kiến thức về Marketing
Được đào tạo sử dụng các công cụ Marketing
Được tham gia vào các công việc định hướng Marketing của thương hiệu
Môi trường làm việc trẻ trung, đánh giá nhân sự theo kết quả công việc
Được lựa chọn làm việc từ xa (Không đến văn phòng) tối đa 06 ngày / tháng.
Offer nhân viên chính thức sau thời gian thử việc và đóng bảo hiểm đầy đủ
Team-building theo chế độ công ty hàng tháng
Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng dịp lễ, tết, sinh nhật
Phụ cấp thực tập theo thời gian
Thưởng KPI theo kết quả công việc
Được đào tạo về kiến thức về Marketing
Được đào tạo sử dụng các công cụ Marketing
Được tham gia vào các công việc định hướng Marketing của thương hiệu
Môi trường làm việc trẻ trung, đánh giá nhân sự theo kết quả công việc
Được lựa chọn làm việc từ xa (Không đến văn phòng) tối đa 06 ngày / tháng.
Offer nhân viên chính thức sau thời gian thử việc và đóng bảo hiểm đầy đủ
Team-building theo chế độ công ty hàng tháng
Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng dịp lễ, tết, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI