Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 35, ngõ 108/58 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Tham gia thực tập trong mảng Giải pháp kế toán TOPA & Dịch vụ Kế toán Thuế 1ketoan của công ty với công việc như sau:

Tìm hiểu & trực tiếp Tham gia đầy đủ các hoạt động Marketing của Doanh nghiệp

Tìm hiểu và thực hiện các hoạt động đẩy mạnh Content Marketing & Brand Marketing bao gồm: Content Marketing, Quản lý các Kênh Marketing Online, Website, Blog, Fanpage

Thiết lập các công cụ Marketing Online

Thiết kế - Design các tài liệu Marketing

Sinh viên năm cuối các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành Marketing, Luật doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh.

Có khả năng đọc hiểu, tìm hiểu nhanh các văn bản luật, quy định về doanh nghiệp, thuế

Nhiệt tình, năng nổ, quyết tâm, tự tin

Có thái độ tích cực, làm việc trách nhiệm và không ngừng học hỏi

Tự tin, sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: Từ 2.000.000 - 4.000.000 / tháng + Có hỗ trợ dấu mộc

Phụ cấp thực tập theo thời gian

Thưởng KPI theo kết quả công việc

Được đào tạo về kiến thức về Marketing

Được đào tạo sử dụng các công cụ Marketing

Được tham gia vào các công việc định hướng Marketing của thương hiệu

Môi trường làm việc trẻ trung, đánh giá nhân sự theo kết quả công việc

Được lựa chọn làm việc từ xa (Không đến văn phòng) tối đa 06 ngày / tháng.

Offer nhân viên chính thức sau thời gian thử việc và đóng bảo hiểm đầy đủ

Team-building theo chế độ công ty hàng tháng

Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng dịp lễ, tết, sinh nhật

