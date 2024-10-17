Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

- VIMC LINES 84

- 86 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh., Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập và phân tích thông tin kế toán để lập bút toán tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu. Ghi chép các nghiệp vụ tài chính. Thu thập thông tin, lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác để tổng kết tình hình tài chính hiện tại. Kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ tài chính. Xây dựng, triển khai các thủ tục kế toán bằng cách phân tích các thủ tục hiện tại và kiến nghị thay đổi. Nghiên cứu, diễn giải dữ liệu để trả lời các vấn đề về kế toán – tài chính. Giữ bí mật thông tin để bảo vệ giá trị của tổ chức. Tham gia các khóa đào tạo, đọc các sách báo chuyên ngành, duy trì các mối quan hệ và tham gia các tổ chức nghiệp vụ để cập nhật kiến thức ngành. Hoàn thành các kết quả liên quan khi cần để hoàn thành nhiệm vụ kế toán.
Thu thập và phân tích thông tin kế toán để lập bút toán tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu.
Ghi chép các nghiệp vụ tài chính.
Thu thập thông tin, lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác để tổng kết tình hình tài chính hiện tại.
Kiểm tra chứng từ để xác minh các nghiệp vụ tài chính.
Xây dựng, triển khai các thủ tục kế toán bằng cách phân tích các thủ tục hiện tại và kiến nghị thay đổi.
Nghiên cứu, diễn giải dữ liệu để trả lời các vấn đề về kế toán – tài chính.
Giữ bí mật thông tin để bảo vệ giá trị của tổ chức.
Tham gia các khóa đào tạo, đọc các sách báo chuyên ngành, duy trì các mối quan hệ và tham gia các tổ chức nghiệp vụ để cập nhật kiến thức ngành.
Hoàn thành các kết quả liên quan khi cần để hoàn thành nhiệm vụ kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán Kinh nghiệm: Trên 3 năm kinh nghiệm.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên
Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán
Kinh nghiệm: Trên 3 năm kinh nghiệm.

Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC. Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến. Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC.
Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến.
Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

