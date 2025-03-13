Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 1 - 2 USD

- Phân tích, đánh giá, đưa ra các ý kiến độc lập và phê duyệt các khoản cấp tín dụng cho khách hàng thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp từ các ĐVKD theo quy định của NCB từng thời kỳ;
- Thẩm định trực tiếp khách hàng theo yêu cầu từ ĐVKD/quy định của NCB;
- Tham gia góp ý và xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, mẫu biểu, chương trình liên quan đến công tác thẩm định, TTĐ tín dụng, phê duyệt trên toàn hệ thống;
- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm TTĐ theo quy định NCB;
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nội bộ Trung tâm TTĐ hoặc NCB tổ chức;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng bộ phận phê duyệt tập trung/Ban GĐ Trung tâm TTĐ/ Giám đốc Khối QLTD.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh);
- Có kinh nghiệm tín dụng KH Doanh nghiệp, trong đó ưu tiên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tái thẩm định KHDN và 01 năm tại vị trí tương đương.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định tín dụng;
- Kỹ năng quản lý và khai thác thông tin;

Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

