Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 104 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát chất lượng hàng hóa.
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ: tác phong của Nhân viên, dịch vụ ở khu vực mua sắm, xử lý khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.
- Kiểm soát quy trình hoạt động: kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty.
- Kiểm soát hư hao, thất thoát: liên quan đến hàng hoá, tài chính, vấn đề Sales off.
- Theo dõi, báo cáo định kỳ các sự cố về ANAT_PCCC tại các cơ sở vận hành.
- Training đào tạo cho các store về các hạng mục kiểm soát tiêu chuẩn, vận hành liên quan đến ANAT_PCCC.
- Đề xuất phát triển Phòng kiểm soát nội bộ.
- Thực hiệc các thủ tục pháp lý liên quan đến ANAT_ PCCC, VSATTP (vệ sinh an toàn thực phẩm).
- Tiếp đón các đoàn thanh tra, kiểm tra PCCC, VSATTP...
- Hỗ trợ, phối hợp với nhân viên khác để hoàn thành công việc chung hoặc khi có biến chuyển theo yêu cầu của Trường Phòng.
- Báo cáo cho Trưởng Phòng: Tình hình công việc hàng ngày, hạng mục phụ trách hàng tháng và đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên thuộc ngành Luật, Thực phẩm, Công nghệ thông tin phải am hiểu và nắm vững chuẩn mực, chế độ Luật hiện hành, và có hiểu biết về kiến thức tổng quát về pháp luật và hoạt động của ngành bán lẻ, kinh doanh Nhà hàng, ẩm thực, thực phẩm.
Trình độ:
Kinh nghiệm: trên 03 năm ở vị trí tương đương.
Kinh nghiệm:
Am hiểu về thị trường thực phẩm, ưu tiên những ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực Nhà hàng, Siêu thị, Kinh doanh ẩm thực, Dịch vụ khách hàng.
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan.
Am hiểu về PCCC
Thái độ:
Nhanh nhẹn, khéo léo, sáng tạo trong công việc.
Quyết đoán, trách nhiệm, không ngại va chạm, chịu được áp lực công việc cao.
Chấp nhận di chuyển thường xuyên cho công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày, 8h30- 17h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nghỉ trưa từ 12h30-13h30.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng nóng (tùy tình hình doanh số).
- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.
- Cơ hội thăng tiến nhanh dựa trên năng lực cá nhân
- Team building, tiệc tân niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

