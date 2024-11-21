Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 An Thượng 9, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Nhận yêu cầu request từ khách hàng, xây dựng chương trình tour, đàm phán và báo giá cho khách.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành du lịch hoặc ngôn ngữ Anh/ Trung.

Tiếng anh, tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng.

Có kinh nghiệm về sale tour, guide là một lợi thế.

Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, năng động và có tính thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Những trải nghiệm ở Viet Asia Victoria Travel sẽ giúp bạn phát triển bản thân và nghề nghiệp, trưởng thành hơn trong tư duy và kiến thức, vững vàng hơn trong kinh nghiệm và tài chính, hạnh phúc hơn với ý nghĩa và chất lượng công việc.

Những quyền lợi & thưởng theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT Á VICTORIA HÀ NỘI

