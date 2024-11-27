Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch TNHH PHAN VĂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 101 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tiếp cận các nguồn khách hàng đoàn và lẻ, giới thiệu và tư vấn những sản phẩm du lịch của công ty (Xe, khách sạn, vé, tour).

- Lên kế hoạch tour du lịch riêng và đưa ra mức giá hợp lý theo yêu cầu của các khách hàng.

- Tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp mình.

- Luôn chủ động tìm kiếm các khách hàng mới và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng cũ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Yêu cầu có kỹ năng tư vấn bán hàng, có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng và xử lý tình huống nhanh chóng

- Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

- Lên chương trình tour và báo giá theo yêu cầu của khách

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành lữ hành, khách sạn, du lịch, marketing, kinh doanh, ...

- Ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ và có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch

Tại TNHH PHAN VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6 - 10 triệu + % Hoa hồng cao theo doanh thu (phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm)

- Thưởng doanh số, thưởng KPI

- Đóng BHXH: Khi làm việc chính thức

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật,....theo quy định công ty

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, đoàn kết, sáng tạo

- Sản phẩm du lịch cạnh tranh: đa dạng, riêng biệt, dễ tiếp cận đến khách hàng tiềm năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH PHAN VĂN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH PHAN VĂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.