Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C5, Đường số 3, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo, quản lý các văn bản về hoạt động kinh doanh như : Làm báo giá, hợp đồng, thư chào hàng...

Xử lý đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng

Thu thập và giải quyết những phản hồi của khách hàng

Hỗ trợ bán hàng : Tư vấn các dịch vụ của công ty cho khách hàng, thuyết phục khách hàng mua dịch vụ, ký kết hợp đồng

Báo cáo công việc hàng tuần. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm Sales

Có kỹ năng Word, Excel tốt

Tiếng Anh giao tiếp khá

Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến

Tại Công ty Cổ phần Care vn Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH

Ngày phép năm

Lương tháng 13, thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Care vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin