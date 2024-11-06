Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần Care vn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô C5, Đường số 3, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thảo, quản lý các văn bản về hoạt động kinh doanh như : Làm báo giá, hợp đồng, thư chào hàng...
Xử lý đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng
Thu thập và giải quyết những phản hồi của khách hàng
Hỗ trợ bán hàng : Tư vấn các dịch vụ của công ty cho khách hàng, thuyết phục khách hàng mua dịch vụ, ký kết hợp đồng
Báo cáo công việc hàng tuần. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm Sales
Có kỹ năng Word, Excel tốt
Tiếng Anh giao tiếp khá
Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến
Tại Công ty Cổ phần Care vn Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH
Ngày phép năm
Lương tháng 13, thưởng lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Care vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
