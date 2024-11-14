Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Lô U - 1A, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát hoạt động thiết bị, máy móc trên dây chuyền sản xuất SMT;

- Phân tích, đưa ra giải pháp cân bằng nâng cao hiệu suất dây chuyền sản xuất SMT;

- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Giám sát, vận hành khắc phục sự cố dây chuyền sản xuất SMT;

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc định kỳ, sửa chữa khi phát sinh sự cố.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Điện, Điện tử

- Có kinh nghiệm về chỉnh và sửa máy Printer, SJ Innotech, SPI Kohyoung, Mounter Yamaha, Retlow TSM, AOI Parmi...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm cho công ty sản xuất, ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất SMT

- Tăng ca được theo yêu cầu công ty

- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương tháng 13

-Thưởng Lễ, tết

-Tham gia bảo hiểm đầy đủ

-Thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.