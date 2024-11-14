Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô U

- 1A, đường Long Hậu

- Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát hoạt động thiết bị, máy móc trên dây chuyền sản xuất SMT;
- Phân tích, đưa ra giải pháp cân bằng nâng cao hiệu suất dây chuyền sản xuất SMT;
- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Giám sát, vận hành khắc phục sự cố dây chuyền sản xuất SMT;
- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc định kỳ, sửa chữa khi phát sinh sự cố.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Điện, Điện tử
- Có kinh nghiệm về chỉnh và sửa máy Printer, SJ Innotech, SPI Kohyoung, Mounter Yamaha, Retlow TSM, AOI Parmi...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm cho công ty sản xuất, ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất SMT
- Tăng ca được theo yêu cầu công ty
- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương tháng 13
-Thưởng Lễ, tết
-Tham gia bảo hiểm đầy đủ
-Thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION

CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô U-1A, đường Long Hậu- Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng - Xã Long Hậu - Huyện Cần Giuộc - Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-ky-thuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-long-an-job249078
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Máy tính An Phát
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 27/12/2024
Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HATECHCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
Hạn nộp: 25/12/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty CP XD và TM công nghệ contech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty CP XD và TM công nghệ contech
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM làm việc tại Long An thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MTV ANT FARM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ HT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm