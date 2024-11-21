Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, Toà 34T Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn.
2. Chuyển thông tin và hỗ trợ các văn bản cần thiết cho nhà cung cấp.
3. Xác định các cơ hội và thực hiện công việc để mang lại hiệu quả.
4. Nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh từ báo cáo của Sales để tìm kiếm nguồn hàng phù hợp. giá cả cạnh tranh;
5. Quản lý, phân loại và tìm các nhà cung cấp trong và ngoài nước, nhận báo giá và kiểm tra nội dụng trong báo giá;
6. Thực hiện các thủ tục để chọn nhà cung cấp phù hợp, giá cả hợp lý
7. Xây dựng và tổ chức kế hoạch mua hàng, theo dõi tiến độ hàng về để đảm bảo hàng về đúng thời hạn, thực hiện các thủ tục thanh toán, nhập hàng;
8. Quản lý số liệu đầu ra, đầu vào, đảm bảo số lượng tồn kho an toàn;
9. Quản lý danh sách khách hàng.
10. Thương lượng, đàm phán giá, ký kết hợp đồng với khách hàng
11. Làm các công việc khác do Ban Lãnh Đạo giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, ngoại thương hoặc các ngành tương tự.
2. Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên tại vị trí Chuyên viên XNK, Chuyên viên mua hàng hoặc các vị trí tương đương.
3. Có kinh nghiệm làm các lĩnh vực thương mại, hàng gia dụng tổng hợp, hàng tiêu dùng, hoá mỹ phẩm
4. Sử dụng tiếng Anh thành thạo
5. Thật thà, nhanh nhẹn, sáng tạo, ngoại hình ưa nhìn, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao trong công việc có khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt. khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 VND + Thưởng.
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
3. Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
4. Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13; khen thưởng đột xuất, Teambuilding, du lịch thường niên.
5. Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

