Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan: xác định rõ các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian cần hàng...để lên kế hoạch hỏi giá NCC trong nước và nước ngoài.

Soạn thảo hợp đồng mua bán nguyên liệu theo dõi tiến độ mua hàng, giao hàng, các thủ tục nhập hàng, chứng từ theo quy định, dịch vụ sau bán hàng...

Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng nguyên liệu mua vào.

Khảo sát nghiên cứu biến động giá, cập nhật thường xuyên giá thị trường, phân tích so sánh giá, trình duyệt lựa chọn nhà cung cấp.

Đàm phán giá cả, hợp đồng mua bán, thảo luận thời gian giao hàng, thông tin thanh toán.

Theo dõi quá trình đặt hàng, thời gian sản xuất, thanh toán, giao nhận

Gửi thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan để tiếp nhận hàng

Tham mưu cho ban giám đốc, trưởng phòng mua hàng về chất lượng nguyên liệu và ưu điểm các nguyên liệu có kế hoạch nhập

Giải quyết các công việc phát sinh 1 cách kịp thời ( nếu có )

Là đàu mối liên hệ kịp thời giữa NCC và các phòng ban