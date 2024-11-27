Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
- Hà Nội: Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan: xác định rõ các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian cần hàng...để lên kế hoạch hỏi giá NCC trong nước và nước ngoài.
Soạn thảo hợp đồng mua bán nguyên liệu theo dõi tiến độ mua hàng, giao hàng, các thủ tục nhập hàng, chứng từ theo quy định, dịch vụ sau bán hàng...
Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng nguyên liệu mua vào.
Khảo sát nghiên cứu biến động giá, cập nhật thường xuyên giá thị trường, phân tích so sánh giá, trình duyệt lựa chọn nhà cung cấp.
Đàm phán giá cả, hợp đồng mua bán, thảo luận thời gian giao hàng, thông tin thanh toán.
Theo dõi quá trình đặt hàng, thời gian sản xuất, thanh toán, giao nhận
Gửi thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan để tiếp nhận hàng
Tham mưu cho ban giám đốc, trưởng phòng mua hàng về chất lượng nguyên liệu và ưu điểm các nguyên liệu có kế hoạch nhập
Giải quyết các công việc phát sinh 1 cách kịp thời ( nếu có )
Là đàu mối liên hệ kịp thời giữa NCC và các phòng ban
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đào tạo Tốt nghiệp đại học,CD, Trung Cấp chuyên ngành dược
Tin học Word, Exel, Powerpoint tốt
Ngoại ngữ Tiếng Anh Thành Thạo
Kinh nghiệm 2 năm
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp chung theo quy định công ty
Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30,Thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.
Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
