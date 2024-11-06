Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 7 Nguyễn Thái Học, Phường Phú Hội, TP Huế, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện công tác tuyển dụng - đáp ứng nhu cầu nhân sự cho Chi nhánh

- Xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính của nhân viên (Hợp đồng, GTGC, phụ cấp,...). Thực hiện, truyền thông và tổ chức các hoạt động, sự kiện, chương trình,...

- Thực hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, chế độ phúc lợi, giải đáp thắc mắc cho NLĐ,..

- Đưa ra các đề xuất, đánh giá,... với Quản lý khu vực, Giám đốc vùng về tình hình nhân sự, vận hành, kinh doanh...

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong khu vực. Cầu nối giữa các bộ phận với HO và Ban giám đốc

- Thực hiện các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Kinh nghiệm 6 tháng trở lên các vị trí Nhân sự tổng hợp, HRBP,...ngành Chuyển phát nhanh (Hoặc 1-3 năm với ngành khác)

- Am hiểu về luật lao động, có kinh nghiệm tuyển dụng

- Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Range lương 10-15tr ( Sẵn sàng deal lương theo năng lực)

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Review lương định/Chủ động hoặc đột xuất (Xuất sắc)

-Ký HĐLĐ ngay khi kết thúc thử việc

-Đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ phúc lợi

-Thưởng xuất sắc, thưởng doanh thu, tháng lương T13

-Chế độ khen, thưởng con cái CBNV

-Teambuilding,du lịch,sự kiện,chương trình văn hóa,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin