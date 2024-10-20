Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị trong phòng khách hoặc các khu công cộng trong tòa nhà.

- Các công việc theo mô tả công việc cụ thể của bộ phận kĩ thuật và các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

- Làm ca: 8 tiếng/ca (phụ cấp ca đêm 35%)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ về điện/hoặc điện tử/hoặc điện lạnh Trình độ: sơ cấp trở lên Có thể làm ca Chịu khó, chăm chỉ, thật thà, có tinh thần trách nhiệm.

Có chứng chỉ về điện/hoặc điện tử/hoặc điện lạnh

Trình độ: sơ cấp trở lên

sơ cấp trở lên

Có thể làm ca

Chịu khó, chăm chỉ, thật thà, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương phúc lợi theo quy định của Công ty (ăn ca, lương tháng 13, thưởng cuối năm, đi du lịch hàng năm, quà các dịp lễ, hàng năm xét tăng lương, ...) Làm thêm giờ nhân hệ số theo quy định Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Chế độ lương phúc lợi theo quy định của Công ty (ăn ca, lương tháng 13, thưởng cuối năm, đi du lịch hàng năm, quà các dịp lễ, hàng năm xét tăng lương, ...)

Làm thêm giờ nhân hệ số theo quy định

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin