Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị trong phòng khách hoặc các khu công cộng trong tòa nhà.
- Các công việc theo mô tả công việc cụ thể của bộ phận kĩ thuật và các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
- Làm ca: 8 tiếng/ca (phụ cấp ca đêm 35%)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ về điện/hoặc điện tử/hoặc điện lạnh Trình độ: sơ cấp trở lên Có thể làm ca Chịu khó, chăm chỉ, thật thà, có tinh thần trách nhiệm.
Có chứng chỉ về điện/hoặc điện tử/hoặc điện lạnh
Trình độ: sơ cấp trở lên
sơ cấp trở lên
Có thể làm ca
Chịu khó, chăm chỉ, thật thà, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương phúc lợi theo quy định của Công ty (ăn ca, lương tháng 13, thưởng cuối năm, đi du lịch hàng năm, quà các dịp lễ, hàng năm xét tăng lương, ...) Làm thêm giờ nhân hệ số theo quy định Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định
Chế độ lương phúc lợi theo quy định của Công ty (ăn ca, lương tháng 13, thưởng cuối năm, đi du lịch hàng năm, quà các dịp lễ, hàng năm xét tăng lương, ...)
Làm thêm giờ nhân hệ số theo quy định
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

