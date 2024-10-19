Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 55 đường 5 cũ, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng được định mức nhân công, thiết bị: Lập hồ sơ thiết kế dự toán, quản lý, giám sát kỹ thuật các dự án, sản phẩm. Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý về kỹ thuật trong cơ khí chế tạo. Kiểm tra chất lượng sản phẩm cho từng dự án. Lập bản vẽ cho sản phẩm. Xây dựng định mức nhân công, thiết bị theo quy trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí : Có khả năng đọc hiểu , giao tiếp Tiếng Anh . Ham học hỏi, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công trường theo điều động của Ban lãnh đạo. Sử dụng thành thạo các phần mềm: OFFICE, Auto CAD,... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Tại Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực; Được hưởng các chế độ lương – thưởng, lương tháng thứ 13, nghỉ ngơi (Ngày Lễ, Tết, nghỉ tuần, phép năm) theo luật lao động và công ty. Tăng lương: 1 năm / lần. Được đào tạo và thử tay nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.