Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: 501 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng và rà soát các văn bản hành lang hoạt động pháp chế theo chủ trương, phù hợp quản trị nội bộ và quy định Pháp luật. Thực hiện các thủ tục Pháp lý doanh nghiệp trong nội bộ và cơ quan nhà nước Rà soát Pháp chế thương mại: Hợp đồng, chương trình khuyến mại, giải quyết tranh chấp. Pháp chế sở hữu trí tuệ. Trực tiếp quản lý theo dõi Cổ đông TDU và hỗ trợ công ty thành viên. Theo dõi, cập nhật thông tin cổ đông và tham gia xử lý các vấn đề liên quan Cổ đông. Tổ chức, soạn thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT,Ban Kiểm soát (thường niên, bất thường) Tham gia thẩm định pháp lý dự án, lập báo cáo thẩm định Tham gia thực hiện thủ tục pháp lý liên quan việc tái cấu trúc, M&A Dự án, hợp tác đầu tư dự án. Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa các hợp đồng, giao dịch đối với các dự án tương ứng và trong quá trình đầu tư dự án. Rà soát và có ý kiến khi được yêu cầu đối với các quy chế, quy định, hệ thống biểu mẫu, công văn, thông báo, tờ trình, và các văn bản nội bộ khác của Tổng công ty và Công ty thành viên
Xây dựng và rà soát các văn bản hành lang hoạt động pháp chế theo chủ trương, phù hợp quản trị nội bộ và quy định Pháp luật.
Thực hiện các thủ tục Pháp lý doanh nghiệp trong nội bộ và cơ quan nhà nước
Rà soát Pháp chế thương mại: Hợp đồng, chương trình khuyến mại, giải quyết tranh chấp.
Pháp chế sở hữu trí tuệ.
Trực tiếp quản lý theo dõi Cổ đông TDU và hỗ trợ công ty thành viên. Theo dõi, cập nhật thông tin cổ đông và tham gia xử lý các vấn đề liên quan Cổ đông. Tổ chức, soạn thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT,Ban Kiểm soát (thường niên, bất thường)
Tham gia thẩm định pháp lý dự án, lập báo cáo thẩm định
Tham gia thực hiện thủ tục pháp lý liên quan việc tái cấu trúc, M&A Dự án, hợp tác đầu tư dự án.
Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa các hợp đồng, giao dịch đối với các dự án tương ứng và trong quá trình đầu tư dự án.
Rà soát và có ý kiến khi được yêu cầu đối với các quy chế, quy định, hệ thống biểu mẫu, công văn, thông báo, tờ trình, và các văn bản nội bộ khác của Tổng công ty và Công ty thành viên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn về Pháp lý xây dựng, đấu thầu, công trình,..... Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Pháp lý,.... Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm Chịu được áp lực công việc Có tinh thần trách nhiệm cao Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi Chủ động, quyết đoán trong công việc
Có chuyên môn về Pháp lý xây dựng, đấu thầu, công trình,.....
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Pháp lý,....
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Chịu được áp lực công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao
Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi
Chủ động, quyết đoán trong công việc

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn ca Tặng Quà (Tiền mặt) các dịp Lễ/Tết: Tết Tây, lì xì năm mới, 30/4-1/5, 2/9, 8/3, 20/10, Trung thu và Quà khuyến học cho con; Tặng Quà Tết hàng năm; Thưởng Tháng 13; Year-end Party hàng năm Tặng quà sinh nhật (Tiền mặt) Có xe đưa đón phục vụ công tác Bảo hiểm theo quy định và có thêm Bảo hiểm sức khỏe/Bảo hiểm tai nạn Teambuilding
Phụ cấp ăn ca
Tặng Quà (Tiền mặt) các dịp Lễ/Tết: Tết Tây, lì xì năm mới, 30/4-1/5, 2/9, 8/3, 20/10, Trung thu và Quà khuyến học cho con; Tặng Quà Tết hàng năm; Thưởng Tháng 13; Year-end Party hàng năm
Tặng quà sinh nhật (Tiền mặt)
Có xe đưa đón phục vụ công tác
Bảo hiểm theo quy định và có thêm Bảo hiểm sức khỏe/Bảo hiểm tai nạn
Teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

