Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: 501 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng và rà soát các văn bản hành lang hoạt động pháp chế theo chủ trương, phù hợp quản trị nội bộ và quy định Pháp luật. Thực hiện các thủ tục Pháp lý doanh nghiệp trong nội bộ và cơ quan nhà nước Rà soát Pháp chế thương mại: Hợp đồng, chương trình khuyến mại, giải quyết tranh chấp. Pháp chế sở hữu trí tuệ. Trực tiếp quản lý theo dõi Cổ đông TDU và hỗ trợ công ty thành viên. Theo dõi, cập nhật thông tin cổ đông và tham gia xử lý các vấn đề liên quan Cổ đông. Tổ chức, soạn thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT,Ban Kiểm soát (thường niên, bất thường) Tham gia thẩm định pháp lý dự án, lập báo cáo thẩm định Tham gia thực hiện thủ tục pháp lý liên quan việc tái cấu trúc, M&A Dự án, hợp tác đầu tư dự án. Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa các hợp đồng, giao dịch đối với các dự án tương ứng và trong quá trình đầu tư dự án. Rà soát và có ý kiến khi được yêu cầu đối với các quy chế, quy định, hệ thống biểu mẫu, công văn, thông báo, tờ trình, và các văn bản nội bộ khác của Tổng công ty và Công ty thành viên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn về Pháp lý xây dựng, đấu thầu, công trình,..... Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Pháp lý,.... Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm Chịu được áp lực công việc Có tinh thần trách nhiệm cao Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi Chủ động, quyết đoán trong công việc

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn ca Tặng Quà (Tiền mặt) các dịp Lễ/Tết: Tết Tây, lì xì năm mới, 30/4-1/5, 2/9, 8/3, 20/10, Trung thu và Quà khuyến học cho con; Tặng Quà Tết hàng năm; Thưởng Tháng 13; Year-end Party hàng năm Tặng quà sinh nhật (Tiền mặt) Có xe đưa đón phục vụ công tác Bảo hiểm theo quy định và có thêm Bảo hiểm sức khỏe/Bảo hiểm tai nạn Teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

