Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: An Bình, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu công việc:
Chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên quan đến nhân sự và đồng thời cung cấp tư vấn pháp lý chuyên sâu để đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động của công ty.
Nhiệm vụ chính:
1. Quản lý Nhân sự:
o Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, quy trình tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân viên.
o Theo dõi và quản lý hồ sơ nhân sự, bao gồm hợp đồng lao động, chính sách phúc lợi và bảo hiểm.
o Xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, kỷ luật, và giải quyết tranh chấp.
o Đảm bảo thực hiện các đánh giá hiệu suất và kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
2. Tư vấn pháp lý:
o Cung cấp tư vấn pháp lý liên quan đến các vấn đề lao động, hợp đồng lao động, và các quy định pháp luật hiện hành.
o Đánh giá và đảm bảo rằng các quy trình, chính sách và hoạt động của công ty tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành.
o Hỗ trợ trong việc xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và khiếu nại của nhân viên.
o Đề xuất các biện pháp cải thiện và điều chỉnh các quy định nội bộ để phù hợp với yêu cầu pháp luật.
3. Hỗ trợ lãnh đạo:
o Cung cấp thông tin và tư vấn cho các cấp quản lý về các vấn đề nhân sự và pháp lý.
o Tham gia vào các cuộc họp và đưa ra các khuyến nghị chiến lược liên quan đến nhân sự và quản lý rủi ro pháp lý.
o Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo sự hợp tác và đồng bộ trong các hoạt động nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Cử nhân Luật hoặc các lĩnh vực liên quan. Chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế.
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 4-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự và/hoặc pháp lý. Kinh nghiệm trong quản lý nhân sự và tư vấn pháp lý trong môi trường doanh nghiệp là ưu tiên.
• Kiến thức: Hiểu biết sâu về luật lao động, luật công ty và các quy định pháp lý liên quan. Kỹ năng phân tích pháp lý và giải quyết vấn đề.
• Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục. Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.
• Tố chất: Cẩn thận, chính xác và có khả năng làm việc dưới áp lực. Sự nhạy bén trong việc nhận diện và xử lý các vấn đề pháp lý tiềm ẩn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hỗ trợ sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 67/21 đường TMT 09, khu phố 3, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

