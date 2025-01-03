Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Ô 25

- 26, Lô B, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Ra số tổng cho Công ty:
- Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục pháp lý, các chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho các công ty ra số tổng công ty.
- Liên hệ các cơ quan ban ngành để tiến hành việc ra sổ.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh (nếu có).
Kiểm tra hạ tầng cấp sổ khách hàng:
- Gửi công văn kiểm tra hạ tầng.
- Khảo sát dự án, lập biên bản kiểm tra hạ tầng kỹ thuật.
- Công văn cho phép chuyển nhượng QSDD cho khách hàng.
Điều chỉnh thiết kế cơ sở ( nếu có phát sinh).
- Liên hệ đơn vị tư vấn chuẩn bị thành phần hồ sơ, nộp hồ sơ.
- Thông báo điều chỉnh thiết kế cơ sở mẫu nhà.
Quản lý, theo dõi, cập nhật thông tin giao dịch:
- Quản lý, kiểm tra nội dung, thông tin hợp đồng, thông tin giao dịch của phía đối tác;
- Quản lý, theo dõi, thống kê các hình thức bán sản phẩm, chuyển nhượng, hủy sản phẩm;
- Biên nhận, lưu trữ hồ sơ liên quan trong quá trình giao dịch.
Theo dõi thời hạn ra sổ và tiếp nhận các thông tin phản hồi:
- Cập nhật ngày thanh toán 95% hoặc ngày chuyển đổi hợp đồng giao dịch để theo dõi thời hạn ra sổ cho khách hàng;
- Cập nhật các phản hồi, thắc mắc của khách hang, các bộ phận liên quan đến công tác trễ hẹn, quá thời gian ra sổ và các vấn đề phát sinh khác để giải quyết hoặc xin ý kiến quản lý trực tiếp để giải quyết;
- Phối hợp với nhân viên pháp lý để biết tiến độ và thời hạn ra số tổng để chuẩn bị công tác;
- Phối hợp, hỗ trợ nhân viên pháp lý và các bộ phận liên quan khi có vấn đề phát sinh đến cấp sổ;
Thực hiện đo đạc công trình sở hữu nhà cho khách hàng:
- Chuẩn bị hồ sơ, gửi công văn yêu cầu thực hiện đo đạc;
- Liên hệ bộ phận CSKH, khách hàng cơ quan ban ngành tiến hành đo đjac Nhà dự án;
- Ký Hợp đồng đo đạc, thanh lý hợp đồng, file mềm + file cứng.
Thực hiện và theo dõi công tác ra sổ cho khách hàng:
- Cập nhật thường xuyên các thông tin thay đổi trong quá trình thực hiện thủ tục;
- Chuẩn bị các thủ tục chứng từ, biểu mẫu liên quan đến các công ty cho khách hàng;
- Liên hệ cơ quan ban ngành, công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế với khách hàng;
- Liên hệ với cơ quan ban ngành để tiến thủ cấp sổ cho khách;
- Bàn giao danh sách khách hàng, sổ khách hàng cho các bộ phận liên quan.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc các ngành có liên quan;
Kỹ năng Giao tiếp tốt; Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công việc;
Tính cách: Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Ngành nghề: Luật / Pháp lý, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc các ngành có liên quan;
Kỹ năng Giao tiếp tốt; Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công việc;
Tính cách: Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

