Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN 1B cụm CN Quất Động Thường Tín HN, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty;

- Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

- Có khả năng kiểm tra tính hợp pháp của các hợp đồng, các văn bản Công ty ký kết, ban hành;

- Tham gia soạn thảo, góp ý kiến về việc xây dựng các quy chế nội bộ của Công ty;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp cử nhân Luật

- Đã có kinh nghiệm làm việc tại ví trí tương đương, am hiểu về hợp đồng kinh tế, thủ tục công chứng...là một lợi thế

- Có khả năng chịu được áp lực công việc.

- Giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, linh hoạt;

- Thật thà, trung thực, cẩn thận và nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực

- Làm việc trong môi trường mở, dân chủ, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng, cơ hội làm việc với các đối tác lớn.

- Xem xét tăng lương dựa vào kết quả công việc.

- Phục vụ ăn cơm tại Căn tin công ty và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước, Thưởng Lễ, Tết

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH

