Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà KDI Holdings, 16 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Công tác QLTS:

Kiểm soát, chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Tập đoàn, các đơn vị thành viên tại Tòa nhà theo quy trình tiêu chuẩn và các chính sách quy định; Đáp ứng đầy đủ và kịp thời trang thiết bị làm việc cho cho toàn CBCNV của Tập đoàn, các đơn vị thành viên; Đảm bảo các tài sản, trang thiết bị văn phòng được sửa chữa đúng thời hạn; Quản lý, cập nhật tài sản trên bảng tổng hợp theo dõi quản lý tài sản của của Tập đoàn, các đơn vị thành viên; Thực hiện quy trình mua sắm, phân bổ tài sản về các đơn vị; Theo dõi, kiểm tra công tác tăng giảm tài sản và thực hiện các báo cáo theo quy định; Tổ chức thực hiện quy trình kiểm kê CCDC, tài sản tại Tòa nhà theo kế hoạch; Phối hợp thực hiện công tác thanh lý tài sản; Theo dõi, quản lý, báo cáo công tác mua sắm CCDC, tài sản trình theo định mức để đánh giá hiệu quả sử dụng, cũng như công tác luân chuyển tài sản; Thực hiện khấu hao, phân bổ CCDC, tài sản. Thực hiện công việc được phân công theo chỉ đạo từ Trưởng bộ phận và Cấp quản lý.

Công tác mua sắm:

Tiếp nhận đề xuất/tờ trình mua sắm từ các đơn vị/phòng ban; Tìm kiếm, lựa chọn NCC, so sánh, đàm phán giá, lập tờ trình mua sắm; Thực hiện công tác mua sắm: kiểm tra hàng hóa, nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị có nhu cầu.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên nghành có liên quan Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có kinh nghiệm chuyên sâu về QLTS và CCDC Cẩn thận, trung thực, làm việc nhóm và độc lập tốt, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư KD Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Phúc lợi (BHXH, 12 ngày phép/năm, thưởng các ngày Lễ...) theo quy định Nhà nước. Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết. Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng 13... và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty. Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý, hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ Môi trường thân thiện, năng động..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư KD

