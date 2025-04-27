Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 23, NV4, Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm soát công nợ
Cập nhập kế hoạch thu tiền
Kiểm soát Hồ sơ thanh toán liên quan đến số liệu doanh thu
Kiểm soát số liệu trên phần mềm kế toán
Báo cáo
Thực hiện công việc phối hợp với các bộ phận phòng ban
Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ
Quản trị công việc
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trên 1 năm
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ
Biết sử dụng phần mềm MISA
Vui vẻ, hoạt bát, có năng lượng tích cực
Tại CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Sáng làm từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7
Thưởng tháng lương thứ 13; Thưởng lễ tết,...
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ...
Tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức.
Hưởng các chế độ ưu đãi khác: sinh nhật; quà tặng 8 / 3 & 20 / 10; quà cho con em CBNV ngày 1 / 6, Tết trung thu & Thưởng học sinh giỏi;
Tham quan nghỉ mát Teambuilding hàng năm
Làm việc tại Công ty có môi trường thân thiện, đoàn kết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
