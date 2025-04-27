Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 23, NV4, Tổng cục 5, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm soát công nợ

Cập nhập kế hoạch thu tiền

Kiểm soát Hồ sơ thanh toán liên quan đến số liệu doanh thu

Kiểm soát số liệu trên phần mềm kế toán

Báo cáo

Thực hiện công việc phối hợp với các bộ phận phòng ban

Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ

Quản trị công việc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 1 năm

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ

Biết sử dụng phần mềm MISA

Vui vẻ, hoạt bát, có năng lượng tích cực

Tại CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Sáng làm từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7

Thưởng tháng lương thứ 13; Thưởng lễ tết,...

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ...

Tham gia BHXH ngay khi ký hợp đồng chính thức.

Hưởng các chế độ ưu đãi khác: sinh nhật; quà tặng 8 / 3 & 20 / 10; quà cho con em CBNV ngày 1 / 6, Tết trung thu & Thưởng học sinh giỏi;

Tham quan nghỉ mát Teambuilding hàng năm

Làm việc tại Công ty có môi trường thân thiện, đoàn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP

