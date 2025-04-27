Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Century Tower - Kđt Times City - 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh đẩy bán Tour nước ngoài theo định hướng phát triển của công ty.

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.

Phát triển khách hàng & đối tác: Tìm kiếm, mở rộng hệ thống khách hàng: cá nhân, nhóm, doanh nghiệp, hội đoàn…

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đại lý, đối tác quốc tế.

Tuyển dụng, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh, phân công chỉ tiêu, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của đội nhóm, hỗ trợ nhân viên trong quá trình tư vấn, chốt sale các sản phẩm tour.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc, kịp thời điều chỉnh và hỗ trợ đội nhóm.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất sản phẩm và chiến lược phù hợp.

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với đối tác quốc tế (đại lý, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài).

Phối hợp với phòng điều hành, phòng marketing để thiết kế các tour mới hấp dẫn, phù hợp xu hướng.

Trực tiếp tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng lớn. Xử lý các sự cố phát sinh, khiếu nại của khách hàng liên quan.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho Ban Giám Đốc.

Phân tích dữ liệu doanh thu, hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành Du lịch, Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức thị trường du lịch outbound, am hiểu các thị trường phổ biến (châu Á, châu Âu, Úc, Mỹ…).

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng/phó phòng kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực du lịch. Nam / Nữ trong độ tuổi 26 – 35 tuổi, giọng nói lưu loát dễ nghe.

Có kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng đàm phán và tư duy chiến lược.

Biết tiếng Anh là một lợi thế (ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác như Trung, Hàn, Nhật…).

Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

Khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng, ứng xử và giải quyết tốt trong công việc.

Kỹ năng quản lý, báo cáo, lập kế hoạch, giám sát nhân viên.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao với công việc và xác định gắn bó với nghề.

Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được mọi áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 - 100 triệu VND; Được hưởng lương cứng, phụ cấp chất lượng công việc, thưởng kết quả kinh doanh hàng tháng

Thưởng các ngày Lễ, Tết, Thành lập công ty, Thưởng lương tháng 13

Được đào tạo nội bộ công ty và tham gia các khóa đào tạo bên ngoài

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và phát triển bản thân lên các vị trí chủ chốt trong công ty

Tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động teambuilding.

Được cung cấp các trang thiết bị, tài nguyên làm việc (máy tính và điện thoại đời mới công ty cung cấp)

Có cơ hội đi du lịch nước ngoài, nghỉ mát hàng năm tại các khách sạn, resort cao cấp.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x, 2x đầy năng lượng.

Làm việc giờ hành chính: 8h30-17h30 các ngày - 7,5 giờ mỗi ngày. (nghỉ chiều thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

