Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban
Lên JD các vị trí cần tuyển dụng theo yêu cầu chuyên môn
Thông báo thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên các kênh tuyển dụng.
Đại diện doanh nghiệp tương tác với ứng viên từ những ngày đầu tiên.
Cùng BP Tuyển dụng đưa ra phương án tuyển dụng hợp lý
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng BP/Ban giám đốc
Hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu... liên quan đến HCNS
Các công việc khác theo phân công từ BGĐ
Tốt nghiệp Đại Học trở lên các khối ngành liên quan
Yêu thích công việc tuyển dụng/định hướng theo nghề tuyển dụng chuyên nghiệp
Có khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Kỹ năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt
Có tính thích ứng cao để sẵn sàng thay đổi với mục tiêu công việc
Cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên Từ 14,000,000đ - 18,000,000đ
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng;
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, bảo hiểm xã hội... theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị.
Được đào tạo thêm về tư duy ngành Food & Beverage.
