Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Thực tập sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Cùng team xây dựng, kiểm duyệt và tối ưu nội dung học thuật của các khóa học trên nền tảng Eduza.
Làm việc trực tiếp với giảng viên để tư vấn, hỗ trợ xây dựng khung chương trình giảng dạy chất lượng, bám sát xu hướng học online.
Phối hợp với bộ phận sản xuất nội dung để đảm bảo bài giảng chuẩn chỉ cả về mặt chuyên môn lẫn hình ảnh.
Nghiên cứu, cập nhật và đề xuất cải tiến phương pháp học tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên.
Theo dõi chất lượng khóa học sau khi triển khai và đưa ra báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm, Giáo dục, Ngôn ngữ hoặc các ngành liên quan.
Có tư duy hệ thống, logic, khả năng trình bày mạch lạc.
Yêu thích lĩnh vực giáo dục và công nghệ giáo dục (EdTech).
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tinh thần học hỏi và chủ động.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết học liệu hoặc từng cộng tác ở các nền tảng học trực tuyến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập theo năng lực và thời gian làm việc.
Hỗ trợ lương thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Được training kỹ năng biên soạn học liệu, hiểu rõ quy trình xây dựng khóa học số.
Tham gia miễn phí tất cả các khóa học trên nền tảng Eduza.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với đội ngũ CBNV đầy nhiệt huyết. Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty, tiệc mặn ngọt,….
Thời gian làm việc: T2-T7 (T7 nghỉ cách tuần). Buổi sáng: 8h-12h, buổi chiều: 13h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P322-324 Tháp đông, sàn TM, chung cư Học Viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job352707
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 21 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Tuyển Thực tập sinh CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 6 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 21 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Tuyển Thực tập sinh CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 6 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESEED
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh công ty cổ phần giải pháp công nghệ smart digiworld làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty cổ phần giải pháp công nghệ smart digiworld
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Luật TNHH Legal Gate Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty Luật TNHH Legal Gate Việt Nam
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh LIFESUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu LIFESUP
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
3.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HELIGATE
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS (MB AGEAS LIFE) Pro Company
Trên 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company
5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỊCH VỤ SỐ (DSS)
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Rio TaToo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu Rio TaToo Studio
4 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty Cổ phần NAL Việt Nam
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Belief Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Belief Holdings
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần Comacpro
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm