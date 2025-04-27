Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC
- Hà Nội: 16TT23, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho theo quy trình.
Sắp xếp, phân loại, bảo quản hàng hóa trong kho ngăn nắp, đúng quy định.
Xuất kho theo yêu cầu đơn hàng, đảm bảo chính xác chủng loại và số lượng.
Quản lý và cập nhật số liệu xuất nhập tồn kho hằng ngày.
Định kỳ kiểm kê kho, đối chiếu số liệu với hệ thống quản lý.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động vận hành kho trôi chảy.
Đề xuất các phương án bảo quản, cải tiến quy trình quản lý kho hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm kho
Hiểu biết về quy trình xuất nhập kho, kiểm đếm, lưu trữ hàng hóa.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel cơ bản), biết sử dụng phần mềm quản lý kho là một lợi thế.
Sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
Sẵn sàng tăng ca hoặc làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc ổn định, có cơ hội học hỏi, thăng tiến.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng Tết, thưởng lễ đầy đủ.
Các hoạt động teambuilding, du lịch cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ OCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
