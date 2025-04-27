Tuyển Quản lý Cửa hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 ngõ 41 Đông Tác, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Đảm bảo doanh số của cửa hàng, đề xuất các kế hoạch nhằm thúc đẩy và phát triển doanh số,

Kiểm soát hàng hóa tồn kho, quản lý doanh thu, báo cáo và nộp tiền cho kế toán vào cuối ngày,

Đảm bảo việc trưng bày hàng hóa: hàng hóa đầy đủ, trưng bày đúng layout, không để trống kệ hoặc quá ít hàng hóa,

Quản lý hàng hóa, tài sản, làm đề xuất khi tài sản bị hư hỏng và đảm bảo tiến độ sửa chữa tại cửa hàng phụ trách,

Triển khai và đảm bảo việc thực hiện hiệu quả các hoạt động MKT tại cửa hàng phụ trách theo kế hoạch được đưa xuống.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh,

Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ,

Kỹ năng theo dõi công việc chi tiết và báo cáo tốt,

Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm và khả năng thuyết phục,

Năng động, sáng tạo, chịu áp lực công việc cao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

Thưởng vào các dịp Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau,

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động,

Review tăng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TẠI HÀ NỘI

