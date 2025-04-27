Tuyển Quản lý Cửa hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Quản lý Cửa hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TẠI HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 36 ngõ 41 Đông Tác, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo doanh số của cửa hàng, đề xuất các kế hoạch nhằm thúc đẩy và phát triển doanh số,
Kiểm soát hàng hóa tồn kho, quản lý doanh thu, báo cáo và nộp tiền cho kế toán vào cuối ngày,
Đảm bảo việc trưng bày hàng hóa: hàng hóa đầy đủ, trưng bày đúng layout, không để trống kệ hoặc quá ít hàng hóa,
Quản lý hàng hóa, tài sản, làm đề xuất khi tài sản bị hư hỏng và đảm bảo tiến độ sửa chữa tại cửa hàng phụ trách,
Triển khai và đảm bảo việc thực hiện hiệu quả các hoạt động MKT tại cửa hàng phụ trách theo kế hoạch được đưa xuống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh,
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ,
Kỹ năng theo dõi công việc chi tiết và báo cáo tốt,
Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm và khả năng thuyết phục,
Năng động, sáng tạo, chịu áp lực công việc cao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
Thưởng vào các dịp Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau,
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động,
Review tăng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 81A ngách 41/36 Phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

