Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B44, Khu đấu giá 3Ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, công tác cho quản lý.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, ghi biên bản cuộc họp, và theo dõi việc triển khai công việc.

Hỗ trợ soạn thảo, trình ký và lưu trữ các văn bản hành chính, email, hợp đồng.

Là cầu nối giữa quản lý và các bộ phận khác trong công ty.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Hành chính, Văn thư, Quản trị văn phòng hoặc liên quan.

Có kỹ năng tổ chức công việc, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), sử dụng email, internet thành thạo.

Ưu tiên ứng viên từng làm trợ lý hoặc thư ký giám đốc.

Tiếng Anh đọc hiểu

Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (10M – 15M ) + Phụ cấp/Trợ cấp

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:18, Từ Thứ 2 đến Thứ 6

Ăn trưa tại Công ty (công ty thuê người nấu ăn, thực phẩm sạch. Nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, vệ sinh)

Phụ cấp xăng xe đi lại giữa nhà và công ty, phụ cấp điện thoại.

Thưởng các dịp lễ, thưởng tết: 30/4 – 1/5, sinh nhật Công ty, 2/9…. Mỗi dịp 1 triệu đồng

Thưởng cuối năm: tháng lương 13 + thưởng doanh thu. Trung bình 2-6 tháng lương

Tham quan, nghỉ mát: 3 – 4 lần/năm

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện dùng cho việc khám và điều trị bệnh tại các bệnh viên tư, bệnh viện quốc tế.

Nghỉ phép hưởng nguyên lương: 12 ngày phép/năm. Chế độ làm online hưởng nguyên lương.

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Ngày hội gia đình, Year end party, Du xuân, Du lịch, Trung thu, Tiệc các ngày lễ 20/10, 08/03, và hàng loạt các sự kiện diễn ra đều đặn hàng tháng, hàng năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân: đào tạo nội bộ hàng tuần và các khóa học bên ngoài.

Học tập trên hệ thống LMS công ty theo lộ trình phát triển cá nhân

Đồng nghiệp, cấp trên thân thiện, hòa đồng, đoàn kết.

