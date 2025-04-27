Tuyển Trợ lý Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô B44, Khu đấu giá 3Ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, công tác cho quản lý.
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, ghi biên bản cuộc họp, và theo dõi việc triển khai công việc.
Hỗ trợ soạn thảo, trình ký và lưu trữ các văn bản hành chính, email, hợp đồng.
Là cầu nối giữa quản lý và các bộ phận khác trong công ty.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Hành chính, Văn thư, Quản trị văn phòng hoặc liên quan.
Có kỹ năng tổ chức công việc, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), sử dụng email, internet thành thạo.
Ưu tiên ứng viên từng làm trợ lý hoặc thư ký giám đốc.
Tiếng Anh đọc hiểu
Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cứng (10M – 15M ) + Phụ cấp/Trợ cấp
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:18, Từ Thứ 2 đến Thứ 6
Ăn trưa tại Công ty (công ty thuê người nấu ăn, thực phẩm sạch. Nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, vệ sinh)
Phụ cấp xăng xe đi lại giữa nhà và công ty, phụ cấp điện thoại.
Thưởng các dịp lễ, thưởng tết: 30/4 – 1/5, sinh nhật Công ty, 2/9…. Mỗi dịp 1 triệu đồng
Thưởng cuối năm: tháng lương 13 + thưởng doanh thu. Trung bình 2-6 tháng lương
Tham quan, nghỉ mát: 3 – 4 lần/năm
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện dùng cho việc khám và điều trị bệnh tại các bệnh viên tư, bệnh viện quốc tế.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương: 12 ngày phép/năm. Chế độ làm online hưởng nguyên lương.
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Ngày hội gia đình, Year end party, Du xuân, Du lịch, Trung thu, Tiệc các ngày lễ 20/10, 08/03, và hàng loạt các sự kiện diễn ra đều đặn hàng tháng, hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân: đào tạo nội bộ hàng tuần và các khóa học bên ngoài.
Học tập trên hệ thống LMS công ty theo lộ trình phát triển cá nhân
Đồng nghiệp, cấp trên thân thiện, hòa đồng, đoàn kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
