Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
- Hà Nội: 20 Võ Chí Công – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trực tổng đài theo sự phân công của quản lý
Trực lên đơn bảo hiểm HIO
Liên hệ với sân golf để chốt đơn và lên đơn trên hệ thống cho khách, hỗ trợ khách hàng làm thanh toán theo đúng luồng vận hành
Thông báo cho khách hàng về các chương trình ưu đãi, chào bán sản phẩm/dịch vụ của công ty
Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales
Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm vị trí kinh doanh telesales và CSKH
Thành thạo các kĩ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp.
Giọng nói chuẩn, không nói giọng địa phương.
Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống phát sinh từ khách hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 9-15 triệu( lương cứng + hoa hồng)
2. Phụ cấp:
- Phụ cấp các ca trực ngoài giờ hành chính
3. Bảo hiểm:
- Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau khi thành nhân viên chính thức.
4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng thành tích quý, năm, các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...
- Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc, phí công tác, ....
- Có cơ hội được phát huy tối đa năng lực bản thân,
- Môi trưởng làm việc trẻ, năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
